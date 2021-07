Arbitri e dirigenti arbitrali, ecco i bitontini promossi

Con il comunicato ufficiale n. 1 del 1° luglio scorso, l’Associazione Italiana Arbitri ha definito i ruoli arbitrali per la stagione sportiva 2021-2022. Anche quest’anno Bitonto può vantare nomi di propri concittadini nell’elenco di arbitri, assistenti e dirigenti promossi nelle categorie nazionali.

Entrano a far parte del mondo professionistico, con la promozione alla Commissione Arbitri Nazionale C, gli assistenti molfettesi Andrea Maria Masciale classe 1989 e Nicola Morea classe 1991. Andrea, dopo una stagione esaltante e ricca di designazioni di prestigio, ha culminato il suo percorso con la finale playoff Castellanzese-Pontdonnaz Honearnad. Nicola, arbitro da quattordici anni (gli ultimi quattro trascorsi come assistente arbitrale in CAN D), ha diretto la finale di Coppa regionale Puglia nella stagione 2017.

Nel calcio a cinque, dalla stagione 2021-2022 a livello nazionale vigerà la divisione tra la vecchia Commissione Arbitri Nazionale 5 e la neo costituita CAN 5 Elite. Nicola Acquafredda, classe 1986, della sezione AIA di Molfetta, dopo una prestigiosa stagione sui parquet futsal culminata con la finale scudetto di serie A tra la Città di Falconara e il Montesilvano C5 femminile, approderà nella massima serie nazionale.

Arbitri protagonisti non solo in campo: importante, per la cittadinanza bitontina, la nomina di Flaviano Lanciano, appartenente alla sezione di Bari ed ex assistente con più di cento gare in serie A, come componente della Commissione CAN D. Un traguardo raggiunto a coronamento di un buon lavoro svolto negli ultimi anni nel Comitato Regionale Puglia.

Il bitontino Fabio Natilla è stato invece nominato, su segnalazione del neo presidente regionale Nicola Favia, nuovo componente del Comitato Regionale Arbitri Puglia e, a partire dalla stagione sportiva 2021-2022, si occuperà del vivaio di arbitri e assistenti, impegnandosi a dare un importante contributo alla crescita e alla formazione dei ragazzi dopo anni trascorsi come arbitro ad alti livelli nel campionato di serie C.

Promozioni meritate sul campo che danno lustro e visibilità al nome di Bitonto e che si aggiungono al già nutrito elenco di talenti a livello nazionale. Come Vito Mastrodonato, assistente arbitrale in forza alla Commissione Arbitri Nazionale, dal 2020 impegnato nella massima serie nazionale con numerose presenze in A. Seguono Bepi Centrone e Domenico Castro come assistenti arbitrali in CAN C, Dario Acquafredda e Gianluca Natilla come arbitri in CAN D, Daniele de Chirico assistente CAN D e Antonio di Mundo, Tommaso Traetta e Vito Matera in CAN 5.

L’auspicio è che questi atleti bitontini possano mantenere alta l’immagine della città, ambendo a palcoscenici sempre più prestigiosi.