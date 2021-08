Chiara Pernazza, neo acquisto per il Bitonto C5 Femminile

Reddito cittadinanza, a Bitonto 3mila percettori. Ma solo 4 progetti per impiegarli

Onda Civica, Bitonto Solidale e Bitonto in Testa, in una nota congiunta, amentano l’inesistenza di una programmazione seria per far fronte al periodo post pandemico: gli uffici pubblici sono entrati inevitabilmente in tilt per la notoria e cronica carenza di personale. Le