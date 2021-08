Colpo grosso per il Bitonto C5 Femminile: arriva Carolina Cenedese

Carolina Cenedese torna in Italia e giocherà a Bitonto. Classe 89, laterale originaria di Mauà, nello Stato di San Paolo in Brasile, ha chiare origini italiane.

Per Carolina è un ritorno in Italia dopo l'esperienza in serie A nel 2017-18 con la maglia dello Stone Five Fasano.

In questi ultimi anni è tornata in patria dove ha giocato prima nel Santo Andrè e quest'anno nel Leoas da Serra.

Quando è arrivata la proposta dal patron del Bitonto C5 Femminile, Silvano Intini, per Carolina Cenedese ci sono stati pochi dubbi: il richiamo dell'Italia è stato troppo forte e, grazie alla collaborazione della Five Company, la trattativa si è conclusa felicemente.

Dopo un breve periodo di vacanza, Carolina si aggregherà alle nuove compagne all'inizio della preparazione precampionato, prevista tra circa un mese agli ordini di Marcio Santos.