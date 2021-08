Interclub "Peppino Prisco", Angelo Putignano è il nuovo presidente

Angelo Putignano nuovo presidente​

L'Interclub "Peppino Prisco" di Bitonto, ormai da anni tra le più importanti e partecipate realtà di Puglia del tifo a tinte nerazzurre, è pronto a scaldare i motori per la nuova stagione calcistica 2021/22. Inizia infatti un campionato in cui l'Inter campione d'Italia è la squadra da battere, compagine piena di entusiasmo per il titolo conseguito con enorme merito. E Bitonto non può non rispondere con altrettanto entusiasmo. Sempre attivo ed organizzato il sodalizio interista cittadino.

Il giovane Angelo Putignano è il nuovo presidente del club intitolato allo storico vicepresidente nerazzurro, il celebre e mai dimenticato avvocato Prisco.

"Siamo da anni tra i primi cinque club di Puglia a livello di numeri di soci, superando anche realtà relative a capoluoghi di provincia. L'attivismo mai domo a difesa dei colori nerazzurri, assieme ai vincoli di amicizia tra noi, è quel che più ci contraddistingue". Così il presidente Putignano.

La campagna iscrizioni è partita già da tempo. Ci si può dunque iscrivere all'Interclub "Peppino Prisco" di Bitonto recandosi in sede (vico II Siragusa,​ n.22)​ il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, dalle 18 alle 20. Un bel video promo, a cura di Fabio Degennaro, è diffuso in questi giorni. L'Interclub si presenta anche così.

È possibile vederlo sulla pagina Facebook del sodalizio: https://www.facebook.com/Inter-Club-Bitonto-Peppino-Prisco-137177170461831/.​

Anche su Youtube:​ https://youtu.be/eYbo31hmQEs