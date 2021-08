Bitonto C5 Femminile, dal Brasile arriva Tainà Santos

Neo acquisto del Bitonto C5 Femminile per la stagione agonistica 2021-2022: si tratta di Taina Dos Santos Mioso, per tutti Tainà Santos, che arriva ad arricchire di tecnica ed esperienza il roster a disposizione di Marcio Santos.

Nata a Cruz Alta, Stato di Rio Grande do Sul in Brasile, il 3 aprile 1990, laterale, negli ultimi mesi ha giocato nel suo Paese di origine nel Celemaster Uruguaianense mentre nella scorsa stagione ha militato nelle fila del Bisceglie Femminile con cui ha conquistato i play off e la Final Eight di Coppa Italia.

Giocatrice con una notevole esperienza nel massimo campionato italiano, Tainà ha militato anche nella Olimpus Roma, nel Salinis Futsal, nella Ternana, nel Cagliari e nella Virtus Ragusa. Al suo attivo anche esperienze nei massimi campionati di Russia e Spagna.

Tainà Santos arriverà in Italia nei primi giorni di settembre, mettendosi subito a disposizione di Marcio Santos in vista della partenza della stagione agonistica.

La società di Silvano Intini ringrazia la Penta Sport Consulting per la collaborazione nella gestione della trattativa.