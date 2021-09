Il ciclone carioca arriva a Bitonto: Diana Santos nel team del C5 Femminile

Dal Brasile a Bitonto. Nel team del Bitonto C5 Femminile arriva il capitano della nazionale carioca, Diana Santos De Oliveira Mendes. Nata nel 1992 a Caixa do Sul (Stato di Rio Grande do Sul in Brasile), già dall'età di 7 anni si divertiva a giocare infinite partite di pallone per le strade della sua città con il sostegno della mamma, sua prima tifosa.

In carriera ha vestito le maglie del Barateiro, Leoas da Serra e da ultimo dello Unidep Pato Branco. A 28 anni ha deciso di fare la grande esperienza in Europa scegliendo la serie A italiana e sposando il progetto del Bitonto C5 Femminile.

Da sempre scende in campo con la maglia numero 7, che continuerà ad indossare anche in Italia.

È laureata in Educazione fisica e specializzata nella preparazione per il futsal

Nella sua carriera ha conquistato: 4 Campionati del mondo, 2 Titoli mondiali universitari, 2 Coppe Libertadores, 2 Coppe del Brasile.

Dal 2015 al 2018 è stata ininterrottamente selezionata nella Top Ten del Futsal Awards (Il pallone d'oro del futsal). Nel 2021 è stata nominata seconda migliore giocatrice brasiliana.

Con l'arrivo di una delle più prestigiose e complete giocatrici di futsal a livello mondiale, si chiude il roster per l'esordio in Serie A del Bitonto Calcio a 5. Una squadra chiamata a confrontarsi con compagni forti ed esperte, che dovrà portare orgogliosamente sui parquet di tutta Italia i colori neroverdi.