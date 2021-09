Serie D, Bitonto confermato nel girone H

Ufficializzata ieri la composizione dei nove gironi della serie D di calcio, stabilita dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti.

Il Bitonto, come sempre, è stato inserito nel girone H, raggruppamento che quest’anno presenta la grande novità della composizione a venti squadre, con ben 38 gare di campionato.

Il girone H è composto da 11 squadre pugliesi (oltre al Bitonto, anche Audace Cerignola, Bisceglie, Brindisi, Casarano, Città di Fasano, Gravina, Molfetta, Nardò, Team Altamura e Virtus Matino), 6 formazioni campane (Casertana, Mariglianese, Nocerina, Nola, San Giorgio e Sorrento) e 3 compagini lucane (Francavilla, Lavello, Rotonda).

Dunque un girone a forte trazione pugliese, con tutte le squadre della nostra regione inserite nello stesso raggruppamento. Insieme anche le tre formazioni lucane, col Rotonda che entra nel girone H dopo stagioni trascorse in quello siculo-calabrese (I). Infine, da segnalare tra le campane, la Casertana (reduce dalla retrocessione per mancata iscrizione in Serie C) e il ritorno nel girone H di Nocerina e Nola. Confermato, come sempre, il Sorrento, le altre novità sono le napoletane Mariglianese (di Marigliano) e il San Giorgio (di San Giorgio a Cremano).

La partenza del campionato è fissata per domenica 19 settembre. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il calendario.

Per il terzo anno di fila la sinergia con GTZ Distribution permetterà alla serie D di giocare con un pallone griffato Nike. Sarà il Nike Academy e verrà utilizzato per tutte le partite del campionato di punta della Lega Nazionale Dilettanti, di Coppa Italia e del campionato Juniores Nazionale Under 19.