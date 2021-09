Buon campionato, leone neroverde!

Quando starete per intraprendere la salita di via Megra, osservando la maestosità delle torri faro e captando i primi suoni provenienti dall’interno, ricordatevi che non state semplicemente andando allo stadio in un giorno qualunque, no.

Ricordatevi che state andando allo stadio “Città degli Ulivi”, nell’anno del centenario, a tifare il Bitonto.

Ma cos’è realmente poi il Bitonto? Proviamo a capirlo insieme: il Bitonto è quel pensiero che prende a maturare negli ultimi postumi del sabato sera, quando la città è quasi deserta, le strade silenziose e sai che quel pensiero è semplicemente una coperta che ti sta tirando giù e ti lascerà vivere sogni d’oro.

Il Bitonto è quel sapore diverso che hanno il risveglio alla domenica mattina, il caffè, l’aperitivo o il pranzo messo lì in fretta a furia.

È quell’appuntamento dato via sms o in piazza durante la settimana, che guai a chi tarda anche solo di cinque minuti.

È il ritrovo dei fedelissimi che da anni non cambiano le loro abitudini, e che per quelle stesse abitudini lotterebbero fino alla morte.

È una sciarpa sul comodino, una maglietta da cucirsi sul petto, uno stemma da baciare prima di andare via o una bandiera da sventolare come carezza al vento.

È lo sbirciare dallo spioncino della porta d’ingresso, quel piccolo e insieme maestoso squarcio di prato verde dove di lì a poco prenderà il via la battaglia sportiva.

È fiutare l’odore inebriante dell’erba naturale da gioco (non un dettaglio, in un’epoca in cui ormai i sintetici stanno prendendo il sopravento) non appena si costeggia il campo direzione tribuna.

È la salita degli scalini, il posto da custodire, conservare e preservare da anni.

È l’attesa dell’amico di una vita, quello che porta con sé la radiolina, quello che ti tiene aggiornato sui risultati da tutti i campi.

È lo stadio che si riempie poco a poco, i ragazzi che scendono in campo, il fischio d’inizio, la lotta, il fischietto che talvolta sorride, talvolta castiga, l’occasione mancata di poco, il goal subito, e quello che ti fa urlare di gioia e talvolta piangere come un bambino.

È il saluto finale alla squadra, il commento post gara, la discesa di via Megra con la città che ogni volta si presenta bella come non mai, un saluto fugace, e la promessa di rincontrarsi sempre lì, alla stessa ora, nello stesso posto e con le stesse abitudini, alla prossima partita casalinga.

Perché il Bitonto non è altro che questo: un legame tutto neroverde che parte dagli undici leoni in campo e si cuce fra la gente, le sue abitudini, le sue scaramanzie, il suo amore e la sua passione per quei colori.

Quei colori che sono segno d’identità, di vanto di orgoglio.

Quei colori che sono semplicemente quelli della tua città, e tanto basta per capire che vanno amati, onorati e difesi, sempre.

E allora buon campionato a tutti voi ragazzi, con un sogno custodito chissà dove, e la promessa di realizzarlo tutti quanti assieme.

Forza Bitonto.