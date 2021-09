Bagno di folla alla presentazione del Bitonto C5 Femminile

I ricordi del passato, le ambizioni future.

È stata una serata di grandi emozioni quella che ha visto le ragazze del Bitonto Calcio a 5 femminile presentarsi ufficialmente alla città, che ha ricambiato accorrendo in massa al largo della piscina comunale, per sostenere anche in questa nuova e affascinante avventura in serie A quelle che ormai sono le sue beniamine.

Alla serata hanno fatto da input le parole pulite, e al tempo stesso intrise di dolore e commozione, dell’indimenticata voce neroverde: Ciccio Marrone.

Emozioni forti, suggellate da un lunghissimo applauso.

Emozioni a cui ha fatto seguito l’intervento del sindaco Michele Abbaticchio: «Pensare che oggi queste ragazze giocheranno in una struttura creata con un fine di integrazione, è un vanto per tutta quanta la città. Queste ragazze sono riuscite a farci sentire meno soli e a strapparci un sorriso durante i giorni bui del Covid. Ora non resta da far altro, se non aumentare la rete delle collaborazioni. Solo così si possono fare grandi cose».

Ricordate le origini di questo movimento, con i fondatori del futsal femminile a Bitonto – gli amici di una vita Matteo Caracciolo e Alessio Gaudimundo – e presentato l’intero organigramma della prossima stagione, la scena è passata alle vere protagoniste: le ragazze del Bitonto Calcio a 5 Femminile.

Come una presentazione in grande stile, le leoncelle del patron Silvano Intini, sempre più venerato, hanno sfilato una ad una tra la gente, prima di salire sul palco e godere dell’applauso del pubblico.

Una sfilata di campionesse, che ai volti “vecchi” di Maria Giovanna Tempesta, Filomena Othmani, Gabi Tardelli e Nancy Loth, ha visto aggiungere le nuove arrivate Diana Santos, Carolina Cenedese, il pallone d’oro 2013 Lucileia, Maria Grazia Pezzolla, Roberta Diodato, Taina Santos, Diletta Macchiarella, Chiara Pernazza, più le baby promesse Francesca Buquicchio e Rosangela Mancini.

Un roster di primissimo rango, guidato da un allenatore di primissima fascia come il brasiliano Marcio Santos, che ha commentato: «Ringrazio il presidente per questa opportunità e per la fiducia concessami. Alla base di tutto questo c’è un progetto di crescita umana e professionale, e non è stato difficile scegliere Bitonto, che è anche una città bellissima e dalla tradizione culinaria stupenda. Siamo chiamati a fare una grande stagione e lo faremo, l’importante però è non smettere mai di divertirsi. Solo così potremo poi riuscire a divertire».

Ad animare l’ultima parte della serata è stata la musica, la genialità e la simpatia irrefrenabile dello showman barese Renato Ciardo.