Il Bitonto cala il tris e si prende la vetta: 1-3 al Brindisi

Dalla paura alla vetta. È stato un Bitonto dalle emozioni forti e contrastanti, di quelle che ti fanno sentire vivo, quello che nella terra di mezzo fra Adriatico e Ionio qual è la città di Brindisi, ha portato a casa i primi tre punti stagionali in Campionato.

Dopo aver fiutato aspramente l’odore della paura per il vantaggio dei baby brindisini, il Bitonto si è battuto una mano sul petto, si è scrollato di dosso la polvere dei perdenti e ha dato il via alla propria rimonta.

Dopo il guizzo di Guadalupi per il pari, a seguito di un’azione ben manovrata, è stata la ripresa il palcoscenico in cui i leoni, ieri in maglia bianca a pennellate laterali neroverdi su sfondo leonesco, hanno fatto propria la gara con puntualità svizzera sul secondo palo di D’Anna da angolo, e col perfetto calcio di punizione vincente al decimo recupero dell’extra time finale di Montinaro.

Tre goal che hanno dato vita allo spettacolo: primi tre punti in Campionato, prime marcature stagionali degli autori dei goal e prima volta della seconda maglia in stagione.

Tre punti che consentono al Bitonto di prendersi la vetta in coabitazione con quello che sarà la rivale dell’intera stagione, il Cerignola, ieri fermato dal pari dalla vicina Molfetta.

Ci sarà tempo per trovare il bel gioco. Per il momento contavano i tre punti e tre sono stati.

Prossimo impegno per gli uomini di mister De Luca, la sfida di domenica prossima in casa, contro l’ostico Sorrento.

LA PARTITA (cronaca a cura dell’ufficio stampa del Bitonto Calcio)

Mister De Luca, fresco ex al “Fanuzzi” così come Palumbo, D’Ancora, Montinaro e Guadalupi, cambia pochissimo rispetto al debutto di Campionato contro il Rotonda (D’Anna per Taurino), ma tanto rispetto alla partita di mercoledì: torna Carotenuto in porta, dopo la convincente prestazione in Coppa di Lonoce; Silvio Colella, Petta, Lanzolla e Radicchio a comporre la linea di difesa. Biason-Manzo-Guadalupi in mezzo al campo e tridente offensivo formato da Palumbo, Lattanzio e D’Anna. Indisponibili, tra gli altri, Genchi e Triarico, recuperato invece Santoro (panchina).

Mauro Chianese schiera in pratica una compagine under-21, al cospetto di una delle squadre più accreditate ai nastri di partenza, in questo iper competitivo girone H di Serie D: Cervellera (2004) tra i pali, Capuozzo, Spinelli, Alfano e Falivene in difesa; De Luca, Vignes e Gaeta i tre di centrocampo, mentre davanti a pungere ci sono Badje, Serafino e Garofalo. Nove under, un ’98 e ’99 dal primo minuto per il trainer biancazzurro. Se non è record assoluto per la categoria, poco ci manca…

Primo tempo

Avvio di partita scoppiettante al “Fanuzzi”, infatti, quando il cronometro segna il minuto 11 il risultato è già sull’uno a uno. Al vantaggio brindisino siglato al 4’ da Badje, sugli sviluppi del primo corner della partita (ancora una volta difesa neroverde tutt’altro che impeccabile sulle palle inattive…), risponde Guadalupi. L’azione che porta il Bitonto sul pari immediato alla sua prima reale azione offensiva del pomeriggio è molto bella: avanzata di gran classe nella trequarti avversaria di Biason, nella sua zona di competenza, vale a dire il centro-destra, dribbling secco e cross lungo sul secondo palo; la sponda volante di Palumbo è un cioccolatino da scartare per un uomo di classe come Guadalupi che, di prima intenzione, batte a rete col destro. 1-1 firmato da un brindisino.

All’iniziale fase emozionante di contesa, seguono circa 25 minuti di gioco maschio, cartellini gialli (due), senza conclusioni nello specchio e con decisivi offside sbandierati ambo le parti.

37’: ci prova Badje, dopo azione ubriacante innescata da un appoggio errato di Radicchio. Carotenuto inchioda il cuoio al suolo. Centoventi secondi più tardi, Palumbo sparacchia alto di destro da buona posizione, ben lanciato dalle retrovie.

Al primo dei due di recupero accordati dal direttore di gara, De Luca calcia malissimo da fuori area. Il suo esterno collo termina addirittura in zona bandierina d’angolo.

Secondo tempo

La ripresa si apre con il solito brivido da calcio piazzato in area Bitonto (ora schierato con il 4-2-3-1). Il centrale difensivo e capitano Spinelli su corner quasi non fulmina Carotenuto con un’incursione degna del miglior Gigi Riva. Palla a lato. Gli rispondono Radicchio, con una bella incursione sulla sinistra conclusa calciando malamente, e Lattanzio, che si allunga di quel tanto la sfera a tu per tu con Cervellera da non riuscire a perforare il diciassettenne n.1 di casa.

Tra il nono e il decimo, due grandi occasioni sprecate da Lattanzio davanti a Cervellera e da Guadalupi sulla respinta dell’estremo difensore brindisino.

26’: il Leoncello la ribalta! Corner telecomandato di Biason, Lanzolla la buca a due passi da Cervellera, ma ci pensa D’Anna appostato sul secondo palo a spingere la palla in rete. 1-2.

Il Brindisi si riversa in avanti, l’arbitro assegna ben 8 minuti di recupero, tuttavia è Santoro ad avere sul sinistro il match point: diagonale a lato di poco, con Cervellera fuori causa. Portiere locale che viene espulso per fallo da ultimo uomo su Taurino lanciato a rete. Tra i pali ci va Esposito, che nulla può sulla punizione al decimo minuto di recupero calciata magistralmente dal neoentrato Montinaro.

Finisce 3-1 per i neroverdi di De Luca, che continuano a non esaltare a livello di ma che con quattro punti in saccoccia si ritrovano momentaneamente primi in coabitazione. Domenica terzo impegno di Campionato, in casa contro il Sorrento.

II Giornata del Campionato di serie D - Girone H

Brindisi-Bitonto 1-3 Reti: 4’ pt Badje, 11’ pt Guadalupi, 26’ st D’Anna, 55’ st Montinaro

Brindisi: Cervellera; Capuozzo A., Spinelli (C), Alfano, Falivene; De Luca (40’ st Di Giulio), Vignes (29’ st Sterpone), Gaeta (21’ st Esposito); Badje, Serafino (24’ st Pisanello), Garofalo (12’ st Rekik).

A disp.: Giappone, Di Pasquale, Capuozzo E., Armenia.

All. Chianese

Bitonto: Carotenuto; Colella S., Petta (16’ st Colella D.), Lanzolla, Radicchio; Biason (35’ st Taurino), Manzo, Guadalupi (16’ st Santoro); Palumbo, Lattanzio (C) (42’ st Montinaro), D’Anna (29’ st D’Ancora).

A disp.: Lonoce, Mariani, Colaci, Rimoli.

All. De Luca

Arbitro: Frosi (Treviglio). Assistenti: Fedele (Lecce) e Schirinzi (Casarano).

Ammoniti: Capuozzo A. (Br); Biason, Petta, Manzo (Bi).

Espulso Cervellera (Br) al 52’ st per fallo da ultimo uomo.

Minuti di recupero: 2 pt - 8 st.