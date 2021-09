Il Futsal Bitonto guarda al futuro

Lavorare sui giovani, credere nel loro valore e tirar fuori tutto il loro talento. Il Futsal Bitonto volge lo sguardo al futuro e lo fa organizzando l’ultimo raduno selettivo per la stagione del Campionato Juniores 2021/2022. L'appuntamento è per mercoledì 29 al campetto “Mario Licinio” di via Togliatti.

Una stagione importante, quella prossima al via, perché segna la ripresa delle attività giovanili dopo lo stop forzato dello scorso anno a causa del Covid 19. Un segno di forte ripartenza e di continuità di un progetto che ha visto partire dalle giovanili e arrivare poi in prima squadra ragazzi come Muzio, Verriello, Minenna e Cortese.

Il raduno, che vedrà come supervisore tecnico mister Rafinha Lanziotti, è aperto a tutti i ragazzi nati fra il 2002 e il 2005.

La società neroverde comunica le regole per poter prendere parte al raduno: munirsi di documento d’identità in corso di validità e presentarsi muniti di mascherina.

Tutti gli interessati potranno presentare la propria candidatura ai seguenti contatti:

389 9876481 - messaggio via messenger sulla pagina facebook “Futsal Bitonto 2019” - e-mail all’indirizzo asdbitontofutsalclub2018@gmail.com.