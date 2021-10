Primo impegno stagionale per le leonesse neroverdi

Prima del fischio iniziale della massima serie per il calcio a 5 femminile, la cui prima partita vedrà impegnata la squadra locale fuori casa in un big match contro il Pescara sul campo del Salsomaggiore, le ragazze bitontine C5 Femminile guidate dal mister Màrcio Santos parteciperanno all’ 8° Memorial “Gabriel Sandri” organizzato dalla società Lazio Calcio, in programma oggi al palazzetto dello sport di Fiano Romano.

Sarà una giornata di sport e festa nel ricordo del tifoso laziale, che vedrà la partecipazione di formazioni C5 maschili e femminili di serie A, under 17, under 19 e under 15. Le premiazioni sono previste alle 21.

Al quadrangolare che interessa la nostra compagine è prevista la partecipazione di alcune società femminili di serie A: il Falconara, il Bisceglie e la padrona di casa Lazio. Sarà un assaggio di quello che vedremo nel campionato di serie A, che si annuncia lungo e pieno di difficoltà. Una stagione che si prevede più avvincente che mai. Ma questo non spaventa il Bitonto C5 Femminile, che quest’anno può contare su un importante gruppo, rinforzato con alcune presenze di spicco. Oltre alle quattro ragazze dello scorso anno Tardelli, Othmani, Tempesta e Loth, il mister potrà contare anche su D. Santos, Cenedese, Lucilèia, Diodato, T.Santos, Macchiarella e Pernazza che completano un team unito e vincente. Tutto questo sarà impreziosito dalla presenza delle telecamere di Sky Sport, che diffonderà settimanalmente l’emozione del pallone a rimbalzo controllato. Nel quadrangolare le leonesse neroverdi alle 16.30 affronteranno il Falconara.