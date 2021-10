Domani l’esordio in serie A per le leonesse del Bitonto C5

La società del Bitonto C5 femminile è più carica che mai, pronta a tagliare il nastro di partenza in questa nuova esperienza della massima serie. Il primo impegno è per domani 10 ottobre alle 12.30 contro il Futsal Pescara, nella Sky Arena di Salsomaggiore.

Di sicuro le leonesse, che esordiranno anche con le nuove divise ufficiali, affronteranno questa prima partita con la stessa grinta e forza messa in campo nel quadrangolare dell’8° Memorial Sandri che le ha portate a conquistare la meritatissima coppa del torneo. Nell’esordio di campionato il Bitonto C5 femminile si troverà di fronte il team del Futsal Pescara, reduce dal cambio di denominazione da Montesilvano, che in tutti i modi cercherà di difendere il titolo di campione d’Italia nella serie A di calcio a 5 femminile.

Per mister Santos, che è stato uno dei protagonisti nello stesso torneo romano, sarà il suo esordio nel campionato italiano. Riguardo allo schieramento, non sappiamo se il mister affronterà il Futsal Pescara mettendo in capo la stessa formazione iniziale utilizzata nel Memorial Sangri, ma una cosa è certa: tutte le leonesse sono pronte a dare spettacolo.

Quest’anno la dirigenza neroverde ha fatto un vero e proprio grande colpo di futsal mercato, portando a Bitonto presenze italiane e brasiliane di grandissimo calibro come Lucilèia, Cenedese, Taina Santos, Diana Santos, Diodato, Macchiarella, Pernazza, Pezzolla.

Fra le tante novità, ci saranno anche le dirette delle partite trasmesse su www.futsaltv.it e su SKY Sport, ad eccezione però proprio della partita di domani che andrà in onda solo in differita sul canale 202 di Sky, lunedì 11 alle 18.