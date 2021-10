Lovascio dà speranza al Bitonto, ma a Venafro è 3-1 per i padroni di casa

C’è sempre una prima volta.

È fra i vicoli stretti e sconnessi in altura, che rendono suggestivo e medievale il panorama molisano, che per la prima volta nella propria breve ma intensa storia, i ragazzi del Futsal Bitonto hanno assaporato il gusto amaro della sconfitta all’esordio in campionato.

Contro i bianconeri dello Sporting Venafro, infatti, i neroverdi hanno creato sì, ma sprecato altrettanto, non riuscendo così a centrare al primo colpo il bottino pieno.

Quello stesso bottino che gli uomini di mister Roberto Chiereghin sono chiamati ora a conquistare a cominciare da sabato, in occasione della prima sfida casalinga della stagione, contro i rivali dell’Itria.

LA PARTITA

Mister Roberto Chiereghin sceglie di lanciare come starting five iniziale quello composto da Maggiolini, Rafinha, Acquafredda, Reyno e Lovascio.

Dopo un avvio combattuto e giocato su ritmi elevati, sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio, capitalizzando al meglio una ripartenza a tutto campo e battendo Maggiolini con un rasoterra da fuori, per il vantaggio bianconero.

Il Bitonto non ci sta e si getta all’attacco alla ricerca del goal del pari. Passano sessanta secondi infatti e Lovascio ci prova col sinistro rasoterra, trovando però il palo, sulla strada fra sé e la gloria.

Passano tre minuti, e sugli sviluppi da calcio d’angolo, ci prova Tarantino con il destro da fuori area, su cui è straordinaria la risposta del portiere a negargli la gioia del goal.

Il Venafro soffre il pressing dei neroverdi, raggiungendo la quota dei cinque falli al 15’.

Il Bitonto però non riesce ad approfittare di questa situazione, ed all’intervallo è 1-0 per i padroni di casa.

Nella ripresa mister Roberto Chiereghin non vara il proprio cinque di partenza, schierando gli stessi effettivi del primo tempo.

L’avvio di ripresa però, non sorride ai neroverdi che al 2’ minuto effettivo di gioco, perdono palla, perdono il contrasto nel tentativo di recuperarla e con un tiro dal limite il Venafro non sbaglia e fa 2-0.

Stupito ed intontito per questo doppio vantaggio dei padroni di casa, il Bitonto accusa un po’ il colpo.

Una volta scrollatosi di dosso il momento no però, riesce a rientrare in gara col bitontino doc Antonio Lovascio, che con un rasoterra sinistro da fuori area, batte il numero uno di casa e fa 2-1 ridando speranza ai suoi.

Speranza, che rischia di concretizzarsi in realtà al 10’ quando è Lovascio ancora il più pericoloso dei suoi con un sinistro potente da fuori, su cui si supera ancora una volta il portiere, andandogli a negare sia la gioia del goal, che quella del pari.

I minuti scorrono, la stanchezza affiora e mister Chiereghin sceglie di giocarsi il tutto per tutto inserendo il quinto uomo di movimento.

Il Bitonto fa girare velocemente la palla senza trovare però la via del goal. IL Venafro è ancora una volta vigile e cinico, ed alla prima occasione porta a tre le proprie marcature, sfruttando la ghiottissima occasione della porta lasciata inevitabilmente sguarnita, per chiudere definitivamente i conti al 18’.

Negli ultimi centoventi secondi effettivi di gioco il Bitonto non riesce a riaprirla, ed al fischio finale è 3-1 per lo Sporting Venafro.

Per i neroverdi, quella di ieri, è stata la prima sconfitta all’esordio in campionato, in quattro anni di attività.