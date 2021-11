La magia di Dudu tiene in vita il Futsal Bitonto: 1-1 nel derby col Palo

Poco prima di crollare.

Forse sì, forse era proprio quell’intreccio di tecnica e follia, di baratro e cielo e di maledizioni e speranze concentrate tutte in un soffio di secondi e nel sinistro tanto magico quanto chirurgico del brasiliano Dudu Rech, quello che serviva al Futsal Bitonto per dare uno scossone al momento no di quest’inizio stagione, fargli abbandonare quel vicolo cielo di risultati a forma di pericoloso imbuto e portarlo su una strada finalmente illuminata, dalla quale è possibile osservare in lontananza quella meta chiamata risalita.

Una magia al volo, che ad una manciata di ore dalla notte di Halloween ha tramutato a nove secondi dalla fine quello che era uno dei più tremendi scherzetti, in un apprezzabile dolcetto.

Un punto d’oro dunque, quello conquistato sabato, che permette al Futsal Bitonto di abbandonare l’ultimo posto in classifica e di prepararsi con una buona dose di morale alto, alla sfida fondamentale di sabato in casa contro il Senise.

LA PARTITA

Orfano dell’infortunato Rafinha, mister Chiereghin porta con sé il neo acquisto Armando Kore e sceglie di partire col cinque iniziale composto da Maggiolini, Orlino, Dudu, Tarantino e Reyno.

L’avvio è tutto dei padroni di casa, che fin dalle prime battute si rendono pericolosi dalle parti di Maggiolini, il quale è bravo a sventare in due occasioni la rete del vantaggio.

Goal che però arriva al settimo minuto sugli sviluppi da angolo, con Contini che calcia bene di prima e beffa l’incolpevole Maggiolini. 1-0

Il Bitonto prova a scuotersi dal torpore iniziale e si fa vedere dalle parti dell’estremo di casa dapprima col tiro dalla sinistra di Reyno che si spegne alto sopra la traversa, e poi con la punta sinistra di Lovascio, parata coi piedi dal portiere di casa.

Le due occasioni però non scuotono definitivamente i neroverdi, che continuano a subire la pressione del Dream Team Palo, riuscendo nonostante la sofferenza tattica ed altre due ottime parate di Maggiolini su Solimini e Carlucci, a chiudere l’intervallo sull’1-0.

Nella ripresa mister Roberto Chiereghin prova a scuotere i suoi e si affida al cinque composto da Maggiolini, Acquafredda, Tarantino, Dudu e Reyno.

La ripresa è tutt’altra storia rispetto al primo tempo. I neroverdi, consapevoli di dover recuperare e rimettere in piedi una gara fondamentale per la propria stagione, appaiono più brillanti, pimpanti e cattivi agonisticamente, consci anche del fatto che riversandosi nella metà campo avversaria, inevitabilmente sarebbero state lasciate scoperte delle zone di campo che hanno portato in due circostanze il Palo a sfiorare la rete del raddoppio.

Il Bitonto però ha saputo tener botta , dopo i miracoli di Angiulli sui tentativi di Lovascio dopo un ottimo slalom fra tre uomini, di Orlino a botta sicura dall’altezza del dischetto su assist di Acquafredda, lo stesso Orlino superlativo poi in chiusura sul tiro a porta vuota di Gonzales, Dudu con la puntata dal limite, col destro a botta sicura di Tarantino fuori di un nulla, e con il miracolo su Reyno da pochi passi, a 9 secondi dalla fine, quando tutto sembrava perduto, ecco che finalmente arriva la gioia per il Bitonto: Reyno sistema con cura il cuoio sul punto della bandierina, alza lo sguardo, scucchiaia docilmente al di fuori dell’area di rigore, dove tanto di gran carriera, quanto di follia istintiva, arriva Dudu che si coordina alla perfezione, e col sinistro al volo manda la sfera nell’angolino basso, per la rete dell’1-1. Primo goal stagionale all’esordio ed esultanza degli addetti ai lavori presenti ieri al Polivalente Lorusso di Binetto, per aver finalmente lasciato l’ultimo posto in classifica.