Le ragazze Marbel ci mettono il cuore, ma cedono al Falconara

Immaginarsi se fossimo stati a Bitonto.

Incastrato fra gli applausi scroscianti, le maglie sudate, le gambe stanche, gli sguardi tristi, i cuori fieri delle ragazze della Marbel Bitonto e la consapevolezza di aver fatto il massimo alla pari dei rimpianti per le occasioni non concretizzate e meritevoli di ben altra sorte, fra i tifosi che hanno riempito i gradoni del “Palapansini” di Giovinazzo, ha preso fugacemente vita il pensiero che un pomeriggio così, con un evento così, con un entusiasmo così e con una gente così, abbia già rappresentato di per sé una nuova e meravigliosa pagina di sport. Anche se resta il retrogusto amaro per non aver potuto offrire uno spettacolo così alla città di Bitonto, ma ad una città ospite.

La sconfitta contro il quotato Città di Falconara per 5 reti a 2 non spegne l’entusiasmo attorno alle ragazze di mister Marcio Santos e del patron Silvano Intini. Dopo un primo tempo superlativo, terminato 1-1 grazie alla rete di Diana Santos a dieci secondi dal termine, le Leonesse hanno ceduto il pieno bottino alle avversarie nella ripresa, rendendo vana la marcatura della numero dieci verdeoro Lucileia.

Al fischio finale, applausi e cori d’incitamento per le ragazze, chiamate ora a cercare la prima vittoria nella massima serie, nella seconda gara casalinga consecutiva, domenica contro il Padova.