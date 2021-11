Casarano battuto ai rigori, e il Bitonto vola ai sedicesimi di finale

Senza fermarsi mai.

L’ultimo respiro, l’ultimo intreccio caotico di pensieri razionali ed istintivi, l’ultima sistemata al pallone su quel vortice d’erba colorato di bianco, un ultimo sguardo cinico al portiere e poi via, botta centrale, fascia da capitano al braccio e rigore della sicurezza che vuol dire sedicesimi di finale.

È stato il calcio di rigore realizzato dal difensore Andrea Petta, prima della traversa colpita dall’ultimo rigorista del Casarano, a dare la matematica qualificazione ai neroverdi per i sedicesimi di finale della Coppa Italia, dopo le reti intonse all’interno dei novanta minuti regolamentari di gioco.

Una qualificazione che fa proseguire nel migliore dei modi la striscia di risultati utili consecutivi dei neroverdi.

Il Bitonto è chiamato ora a confermare quanto di ottimo sta facendo in campionato, nella sfida in trasferta di domenica in terra murgiana contro il Gravina.

LA PARTITA (cronaca a cura dell’ufficio stampa del Bitonto Calcio)

Le prime emozioni del match arrivano all’11’: percussione sulla sinistra di Guarnaccia, cross dal fondo velenoso, che Dancona è costretto ad alzare in corner. Dal conseguente tiro dalla bandierina, traversone da sinistra di D’Ancora, Rimoli di testa è impreciso e non inquadra lo specchio.

Al 18’ azione personale di Montinaro, che si libera all’altezza del centrocampo di un avversario, e dopo una percussione centrale arriva alla conclusione dal limite dell’area di rigore, Dancona intercetta il tiro ben angolato del numero 17 neroverde. A metà del tempo, primo sussulto del Casarano, con la punizione di Meduri dai venti metri, di poco alta sopra la traversa. Risposta immediata del Bitonto, col tentativo di Lattanzio da posizione angolata, tiro debole che non impensierisce la retroguardia salentina.

Ancora Bitonto pericoloso al 40’: traversone dalla trequarti centrale di Montinaro, ci prova di testa Lattanzio ma il suo tentativo è debole e centrale. Un solo giro di lancette, Taurino pennella dalla sinistra, Montinaro non trova la giusta torsione di testa e conclusione che si spegne malamente lontana dalla porta.

Minuto 44 e si fa vedere Piarulli, con un sinistro dal vertice sinistro dell’area di rigore, deviato da un avversario, che fa la barba al palo. Dagli sviluppi del corner, Lattanzio svetta senza trovare però lo specchio.

È l’ultima emozione del primo tempo, che si conclude senza extra time. Squadre al riposo sullo 0-0.

La ripresa parte con una novità tra i pali per il Casarano, con Montoya al posto di Dancona. Subito avvio col piede pigiato sull’acceleratore per il Bitonto: minuto 54, ci prova D’Ancora dal limite dell’area di rigore sugli sviluppi di un calcio d’angolo, palla oltre la traversa non di molto.

Arrivano i primi cambi: dentro D’Anna per Lattanzio nel Bitonto, falso nueve in avanti per i neroverdi. Ecco Di Biase e Tedesco per Meduri e Freddo nel Casarano. Poco dopo anche Coria per Manca, aumenta così il peso offensivo della squadra di casa.

Al 68’ opportunità per il Casarano, col colpo di testa di Santarcangelo sugli sviluppi di un piazzato, primo intervento di Martellone, che para comodo a terra. Risponde immediatamente in ripartenza il Bitonto, Taurino crossa dal fondo, versante sinistro, sul secondo palo non arriva col tempo giusto Radicchio.

Dentro anche Guadalupi per Piarulli. Al 78’ Bitonto insidioso con la punizione di Montinaro dal vertice sinistro dell’area di rigore, sfera sull’esterno della rete. Un solo giro di lancette, ripartenza fulminante neroverde condotta da Rimoli, ci prova D’Anna che non inquadra lo specchio.

All’81’ ottima opportunità per il Bitonto: ci prova Montinaro da fuori l’area di rigore, conclusione angolata che Montoya intercetta in due tempi. Due minuti dopo prodezza di Martellone, che sbarra la strada sul suo palo alla conclusione ravvicinata e potente di Santarcangelo, deviando in calcio d’angolo.

Negli ultimi minuti dentro nel Bitonto anche Santoro e Biason rispettivamente per Taurino e D’Ancora, padroni di casa invece che fanno entrare Sanchez per Maraschio per coprirsi nei minuti finali.

Nel primo dei sette minuti di recupero ci prova Coria dalla distanza, palla sul fondo non di molto. Non accade più nulla e si va ai calci di rigore: a prevalere è il Bitonto 6-5, in rete con Montinaro, D’Anna, Biason, Santoro, Lanzolla e Petta. Per i neroverdi sbagliano Guadalupi e Rimoli, mentre nel Casarano vanno a segno Coria, Di Biase, Sanchez, Tordni e Atteo, decisivi gli errori di Tedesco, Rizzo e Greco. Festeggia il Bitonto, che resta ancora imbattuto in stagione e continua così il suo viaggio anche in Coppa Italia. Ma domenica testa subito al Campionato, con la trasferta di Gravina: c’è un primato in classifica ed un vantaggio di quattro punti sulla seconda da difendere.

TRENTADUESIMI DI FINALE COPPA ITALIA SERIE D

CASARANO-BITONTO 5-6 d.c.r. (0-0 al 90’)

CASARANO: Dancona (1’ st Montoya), Patronelli, Tordini, Meduri (c) (10’ st Di Biase), Rizzo, Greco, Atteo, Freddo (10’ st Tedesco), Santarcangelo, Maraschio (41’ st Sanchez), Manca (20’ st Coria).

A disp.: Signorelli, Palano, Fiorini, Montinari.

All. Calabuig

BITONTO: Martellone; Radicchio, Petta, Colella D. (24’ st Lanzolla), Guarnaccia; D’Ancora (43’ st Biason), Piarulli (16’ st Guadalupi); Rimoli, Montinaro, Taurino (40’ st Santoro); Lattanzio (C) (9’ st D’Anna).

A disp.: Carotenuto, Colella S., Mariani, Rapio.

All. De Luca

Arbitro: Borriello (Arezzo). Assistenti: Cozza (Paola) e Mascali (Paola).

Ammoniti: Patronelli, Tordini, Maraschio, Atteo (C), Petta, Montinaro (B)

Espulso:

Minuti di recupero: 0 pt – 7 st.