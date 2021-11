Reyno e Tarantino scacciano le paure: 3-2 del Bitonto sul Senise

Il cielo azzurro oltre le nuvole.

Vestito d’azzurro in onore della gloriosa annata sportiva italiana, e in controtendenza col cielo abulico e piovoso del secondo week end novembrino, il Futsal Bitonto ritrova in un colpo solo se stesso e la vittoria in campionato.

I tre lampi dello spagnolo Reyno, autore di una doppietta, e del bitontino doc Roberto Tarantino, sono bagliori di luce che squarciano in due il grigiore di questo avvio di stagione del Bitonto e con la stessa luce tracciano un sentiero limpido che ora i leoni sono chiamati ad intraprendere a testa alta ed a petto in fuori, per dare il via ad un altro campionato.

Finisce dunque 3-2 il match del sabato maschile di Futsal fra Bitonto e Senise. Neroverdi chiamati ora a dare continuità a questa vittoria, a partire dalla trasferta di sabato prossimo contro la Diaz Bisceglie.

LA PARTITA

Mister Roberto Chiereghin per la prima volta in campionato ha con sé tutti gli effettivi a disposizione e sceglie di partire con lo starting five composto da Maggiolini, Rafinha, Reyno, Dudu Rech e Tarantino.

Primo tempo

L’avvio del Bitonto è propositivo: neroverdi costantemente nella metà campo avversaria, che vanno a conclusione al 7’ con Reyno, il cui destro si spegne fuori di poco.

Sessanta secondi più tardi il Bitonto passa in vantaggio con Reyno il quale, servito sulla sinistra, se ne va di gran carriera al suo diretto marcatore e col tocco sotto supera il portiere in uscita. 1-0.

Due minuti più tardi e la palla d’oro del raddoppio capita sui piedi di Verriello, che riceve al limite dopo uno straordinario e folle slalom palla al piede di Maggiolini, ma calcia senza la giusta coordinazione e non inquadra lo specchio della porta.

Al 13’ si fa vivo anche il Senise dalle parti del Bitonto, con una conclusione a giro largo dalla distanza, su cui è superlativo Maggiolini a deviare in angolo con la punta delle dita.

Al 15’ ci prova il neo entrato Lovascio dal limite col sinistro, ma il suo tiro è deviato in angolo dal portiere.

Il Bitonto aumenta la pressione ed al 17’ raddoppia grazie al primo goal in serie B di Roberto Tarantino che si fa trovare nel posto giusto al momento giusto e spinge in rete da pochi passi l’assist d’oro dalla sinistra di Dudu per il 2-0 neroverde.

Lo stesso Tarantin due minuti più tardi ci prova col destro dal limite, senza inquadrare però la porta per una questione di centimetri.

Quando il doppio vantaggio sembrava il risultato destinato a mandare le squadre all’intervallo, una disattenzione singola permette al Senise di presentarsi davanti a Maggiolini e di mettere a segno la rete del 2-1.

Secondo tempo

Nella ripresa mister Chiereghin riparte dallo stesso cinque iniziale della prima frazione di gioco.

Il Bitonto è ancora propositivo ed al 3’ mette a segno la terza rete di giornata, sfruttando la deviazione decisiva della difesa lucana sul cross insidioso da destra di Reyno per il 3-1 Bitonto.

Il goal messo a segno, però, fa cullare sugli allori i neroverdi, ieri in maglia azzurra per la prima volta in campionato, permettendo agli avversari di accorciare le distanze all’8’ sugli sviluppi di un’azione da angolo. 3-2.

Il goal messo a segno galvanizza gli ospiti, che si riversano con frequenza all’interno della metà campo bitontina, sfiorando più volte la rete del pari con vari tentativi, sui quali è straordinario e attento Maggiolini a sventare ogni minaccia.

Dopo essere stato alle corde per circa sette minuti effettivi, il Bitonto si scuote dal torpore e torna ad assediare la metà campo avversaria alla ricerca del goal della sicurezza.

All’11’ ci prova Reyno con lo sto e tiro al volo, ma il cuoio si spegne di nulla sul fondo.

Al 12’ Rafinha calcia in area di rigore a botta sicura, ma fra sé e la gloria trova la sagoma del proprio compagno Dario Orlino che devia sul palo.

Al 14’ è lo stesso Dario Orlino servito a tu per tu col portiere a vedersi respinta la propria conclusione dal piede del portiere ospite.

Al 16’ Reyno se ne va in scioltezza sulla fascia, calcia col sinistro, ma centra il palo alla sinistra del portiere.

Al 17’ Lovascio ci prova ancora dalla sinistra, ma il suo tentativo è deviato in angolo dal portiere.

Al 19’ Dudu viene liberato ancora sulla sinistra, riceve il pallone, calcia a botta sicura, ma il suo piattone si stampa violentemente sul palo e termina fuori.

Negli ultimi secondi di gara gli ospiti provano a giocarsi il tutto per tutto col quinto uomo di movimento, ma il Bitonto tiene bene difensivamente e ,al fischio finale è 3-2 che vuol dire prima vittoria in campionato.