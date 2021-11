Leonesse da meraviglia: prima vittoria in serie A!

We are leaving in a yellow submarine.

È stato un tripudio di bellezza e meraviglia tattica e umana vestito di giallo, quello che ha riempito le pareti del Palapansini di Giovinazzo e che ha condotto le ragazze della Marbel Bitonto alla prima storica vittoria nella massima serie nazionale contro il Padova.

Un tripudio di giocate spettacolari, colpi di classe e pioggia di goal, sottolineati dalla bolgia infernale del pubblico bitontino, che per la seconda domenica consecutiva ha risposto presente all’appello delle ragazze.

Una carrellata di reti, che portano la firma di Carolina Cenedese autrice di una doppietta, di Taina Santos autrice di una doppietta di Filomena Othmani, Chiara Pernazza e Diana Santos.

Prima vittoria in serie A dunque, e prima volta in stagione sia per il numero uno neroverde Gabi Tardelli e per il tulipano olandese Nancy Loth.

Una giornata di festa che si va ad incastrare perfettamente nell'ultima immagine della domenica: la foto a fine gara con un piccolo fan "speciale". Le cose belle che fanno bene allo sport.

Prossimo impegno per le neroverdi, la sfida esterna di domenica contro la Kick off Milano.

LE AZIONI SALIENTI

Miser Marcio Santos si affida allo starting five composto da Tardelli, Diana Santos, Cendese, Taina Santos e Lucilèia.

Primo tempo

2’ Taina Santos incrocia sul secondo palo e fa 1-0.

3’ Diana Santos calcia dalla lunga distanza e pesca il sette per il 2-0.

12’ Goal del Padova che da un inserimento sulla sinistra fa 2-1.

19’ Pezzolla si presenta sul dischetto per il tiro libero, ma il suo sinistro centra il palo.

Secondo tempo

1’ Cenedese sugli sviluppi da angolo fa 3-1.

8’ Pernazza calcia dal limite e col destro fa 4-2.

10’ Loth a tu per tu col portiere calcia centrale.

12’ Taina Santos se ne va di gran carriera ed al volo serve Cendese che di testa fa 5-1.

15’ Cenedese calcia con l’esterno da destra, trova l’angolo giusto e fa 6-1.

19’ Othmani recupera palla e, a tu per tu col portiere, fa 7-1.