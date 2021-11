È notte fonda per il Futsal Bitonto che cade a Bisceglie 5-1

Il buio pesto.

Porta con sé un solo lumicino, malandato e dalla fiamma opaca, la notte sportiva del Futsal Bitonto.

Quella stessa flebile fiamma, attraverso la quale è possibile scorgere come in tutto quel buio intorno, venga definitivamente sancita la fine del tempo degli alibi, delle scusanti e delle vicissitudini di questo avvio di stagione che hanno lasciato nelle mani dei neroverdi il misero bottino di quattro punti in sei giornate.

Numeri impietosi, da raccogliere in una mano, soffiare su quel lumicino, attendere la fine agonizzante di questa notte sportiva, e poi andare di forza incontro ad un nuovo giorno, che porta con sé il sapore di rinascita per i colori neroverdi.

Finisce dunque per cinque reti ad uno lo scontro salvezza fra il Bisceglie ed il Bitonto, coi neroverdi che disputano un gran primo tempo, ma poi cadono pesantemente nella ripresa sotto i colpi degli ex Caggianlli e De Liso.

Una sconfitta che il Bitonto è ora chiamato a riscattare immediatamente a partire dalla sfida casalinga di sabato prossimo contro il Mirto.

LA PARTITA

Mister Roberto Chiereghin sceglie di partire con lo starting five composto da Maggiolini, Rafinha, Reyno, Dudu e Tarantino.

L’avvio da parte di entrambe le squadre è ottimo col Bisceglie che sfiora il vantaggio col tiro di Di Benedetto che si spegne sulla traversa.

Il Bitonto prova a reagire e lo fa con Reyno che calcia dalla sinistra, ma trova l’attenta risposta del portiere.

Lo stesso numero uno di casa, che nulla avrebbe potuto sul tocco destro di Tarantino in area di rigore, terminato però di un non nulla alla sua sinistra.

La gara è accesa, ma a passare in vantaggio sono i padroni di casa con l’ex De Liso, che dal limite dell’area col sinistro pesca l’angolo più lontano e fa 1-0.

La gioia del vantaggio per i biscegliesi però dura meno di un minuto, col Bitonto che perviene al pari grazie al tocco fugace di Orlino che raccoglie l’assist dalla sinistra di Reyno, e complice una deviazione della difesa di casa, beffa il portiere e fa 1-1 all’11’.

Il pareggio acquisito in maniera rapida, fa riversare il Bitonto nella metà campo avversaria ed al 15’ solo un’uscita disperata del portiere, nega ad Acquafredda il goal del raddoppio.

Raddoppio, ancora una volta solamente sfiorato ad una manciata di secondi dal termine, su cui è ancora bravo il portiere di casa a neutralizzare il tentativo di Rafinha ed a mandare le squadre all’intervallo sull’1-1.

Nella ripresa ci si aspetta un Bitonto ancora propositivo, ed invece i neroverdi del primo tempo, restano negli spogliatoi, consentendo ai padroni di casa di indirizzare la gara sui propri binari già al 5’, grazie a Di Benedetto, che sfrutta un assist di De Vincenzo e fa 2-1.

Il Bitonto prova a riprenderla ancora una volta con Rafinha, ma il suo tiro è neutralizzato dal portiere.

La Diaz non sta a guardare, e al 9’ cala il tris con Dominguez.

Il Bitonto tenta di restare attaccato alla gara coi tentativi di Reyno ed Acquafreda, ma entrambi però non riescono a trovare gloria così, a cinque dalla fine la Diaz fa quattro a uno, grazie alla seconda rete dell’ex di giornata Mauro Caggianelli, che riceve da De Liso e davanti a Maggiolini non sbaglia.

A far scorrere definitivamente i titoli di coda sul match è il tiro libero quasi sul gong di Di Benedetto, che manda la palla in rete e fa 5-1 finale per la Diaz Bisceglie.