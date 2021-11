Le Leonesse calano il poker in terra lombarda

Grinta pugliese in terra lombarda.

Si è tinto di un neroverde su sfondo tutto verde oro, l’abulico e grigio cielo milanese di Gorgonzola, che ha fatto da palcoscenico alla prima e storica trasferta delle leoncelle bitontine nella massima serie.

Dopo l’exploit della prima vittoria ottenuta la scorsa settimana, il sottomarino giallo ha spazzato via anche la Kick Off Milano, con un poker tutto verde oro d’autore, che porta le firme di Cenedese, Lucileia, Taina Santos e Diana Santos.

Quattro goal e tre punti, che valgono alle ragazze sia la seconda vittoria consecutiva in stagione, sia la quota di sei punti in classifica.

Prossimo impegno, la gara di domenica prossima in casa, ma da disputarsi nella Sky Sport Arena di Salsomaggiore, contro l’Audace Verona.

Una gara, che non può che rievocare quella disputata solamente qualche mese fa, e che valse la storica vittoria della Coppa Italia alle ragazze del patron Silvano Intini.

LE AZIONI SALIENTI

Mister Marcio Santos si affida all’ormai starting five collaudato composto da Tardelli, Diana Santos, Lucileia, Cenedese e Taina Santos.

Il Bitonto parte alla grande e dopo soli cinquantotto secondi si porta in vantaggio grazie alla rete di Carolina Cenedese che riceve dalla lunga distanza da Diana Santos, stoppa la sfera, sterza sul sinistro e la piazza dove il portiere di casa non può arrivare per il vantaggio neroverde.

La Kick Off è ancora frastornata ed il Bitonto raddoppia con Taina Santos che capitalizza al meglio l’assist di Lucileia da rimessa laterale, centrando il bersaglio grosso per lo 0-2 delle leoncelle.

La stessa Lucileia che a metà frazione di gioco sceglie di mettersi in proprio in grande stile e di portare a tre le marcature delle leoncelle, dribblando la sua diretta marcatrice ed il portiere avversario, depositando in rete col pallonetto, la palla dello 0-3.

Prima dell’intervallo, la Kick Off prova ad aggrapparsi al risultato, mettendo a segno la rete dell’1-3.

Nella ripresa il Bitonto si limita ad amministrare, Cenedese colpisce un palo nei minuti finali, ed a nove decimi di secondo dalla fine cala il definitivo poker con Diana Santos, che sfrutta la porta sguarnita della squadra milanese col quinto uomo di movimento, per calciare col destro dalla propria area, centrare la porta e fare 1-4 finale per il Bitonto.