Il Futsal Bitonto ne infila 5 al Mirto e ritrova il sorriso

La boccata d’ossigeno.

Sa di aria fresca di prima mattina, di radura e rugiada d’alta quota, col vapore acqueo mandato a sospendersi nel cielo sotto forma di nuvole e con quel respiro mandato a fare eco nell’infinita vetta di qualche catena montuosa, la vittoria ottenuta sabato pomeriggio dal Futsal Bitonto.

Vestiti del proprio orgoglio ferito, i neroverdi di mister Chiereghin hanno sfoggiato la loro migliore prestazione stagionale, sconfiggendo per 5 reti a 1 i calabresi del Mirto, grazie alla doppietta di Roberto Tarantino e ai goal di Dudu, Lovascio e Reyno.

Tre punti che permettono ai neroverdi di ritrovare fiducia nei propri mezzi e di prepararsi col morale molto più alto alla sfida complicata di sabato prossimo, contro il Torremaggiore.

LA PARTITA

Mister Roberto Chiereghin deve fare a meno all’ultimo minuto di Tony Maggiolini fra i pali, schierando così lo starting five composto da Schettini, Rafinha, Dudu, Reyno e Orlino.

Primo tempo

L’avvio del Bitonto è ottimo, coi neroverdi in maglia gialla, che al primo ci provano con Dudu dalla distanza, ma il portiere ospite devia in angolo.

Al 4’ ci prova Orlino a tu per tu col portiere, ma l’uscita bassa di quest’ultimo gli nega la gioia del goal.

Goal che arriva meritatamente tre minuti più tardi, quando Tarantino raccoglie la respinta del palo sul tiro dal limite di Dudu e col sinistro manda la sfera in buca d’angolo per il vantaggio del Bitonto: 1-0.

Vantaggio che rischia di incrementarsi sessanta secondi più tardi, quando solo un miracolo del portiere nega la gioia del goal a Dudu.

Per non fare scortesia al proprio collega e rivale di reparto, Schettini sceglie di respingere da pochi passi il tiro a botta sicura di Schiarelli.

Il Bitonto amministra e, alla prima occasione, punisce per la seconda volta il Mirto, grazie al calcio di punizione chirurgico per fallo su Lovascio di Dudu, che mira l’angolino basso e lo centra con un sinistro perfetto: 2-0.

A due dal termine, è ancora bravo Schettini a deviare in angolo una punizione insidiosa di Cosentino.

Lo stesso Schettini, però, nulla può sul sinistro sotto il sette di De Luca, che approfitta di una palla persa in uscita dal Bitonto per far rientrare in gara i suoi, con la rete del 2-1.

Il Bitonto però non si abbatte e sul capovolgimento di fronte, con un’azione champagne sull’asse Orlino-Reyno-Tarantino, permette a quest’ultimo di colpire a botta sicura, fare doppietta. È 3-1 Bitonto all’intervallo.

Secondo tempo

Nella ripresa mister Chiereghin riparte dal cinque composto da Schettini, Rafinha, Dudu, Reyno e Tarantino.

Anche l’avvio di ripresa è a favore del Bitonto, con Orlino che al 4’ su assist di Reyno, si vede ancora una volta murato dal portiere a tu per tu, il suo tentativo col destro.

Un minuto più tardi Dudu ci prova in grande stile col pallonetto, ma è ancora attento l’estremo ospite a neutralizzare la minaccia.

Al 6’ Acquafredda tenta il colpo da rapace d’area sul tiro dal limite di Dudu, ma il suo tentativo si spegne sul fondo di un nulla.

All’11’ il Mirto prova a riaprire la gara con un calcio di punizione dal limite, ma Schettini è superlativo nel suo volo plastico a deviare in angolo.

Sul ribaltamento di fronte, Orlino trova per ben due volte fra sé e la gloria ancora il portiere ospite.

Il goal però è nell’aria e arriva al 12’ con Lovascio, che raccoglie l’assist al bacio di Acquafredda dopo il recupero palla di quest’ultimo, e col sinistro batte il portiere per il 4-1 Bitonto.

Al 16’ Acquafredda se ne va di gran carriera a due avversari sulla fascia, tenta il colpo grosso col sinistro, ma il suo tiro è preda delle mani del portiere.

Il Mirto prova a giocarsi il tutto per tutto e, quasi sorprendentemente, il Bitonto risponde con la stessa tattica a possesso palla acquisito.

E proprio col quinto uomo di movimento, il Mirto perde palla in area bitontina, Reyno è attento e alla prima occasione, direttamente dalla propria metà campo, manda la palla docilmente in rete, per il goal che vale il 5-1 Bitonto sino al fischio finale.