Futsal Bitonto tutto cuore, ma nel finale cede al Torremaggiore: 6-2

Il punto in lontananza.

Seppur confuso fra il via vai di sensazioni, ipotesi, stimoli, obiettivi e gare da giocare e con la vista appannata e la consapevolezza che, se si continua con questo atteggiamento, arriveranno per forza di cose giorni migliori, il punto in lontananza del Futsal Bitonto è quello che vale una stagione intera.

Non serviranno calcoli matematici o teorie geometriche astratte.

Servirà soltanto indossare divise e scarpini, ragionare di passo in passo e di sabato in sabato, calcolare gli eventuali incidenti di percorso e poi avere la forza di superarli, fino a raggiungerlo tutti quanti, tutti uniti, tutti insieme.

Allora sì, tutto sarà compiuto.

È un Bitonto tutto cuore, quello che nel match di sabato contro il quotato Torremaggiore, ha ceduto soltanto nel finale agli avversari, al termine di una gara della quale può soltanto andar fiero, per intensità tattica e carattere mostrati nei quaranta minuti effettivi di gioco.

Il Bitonto è chiamato a riscattare questa sconfitta a partire dal match casalingo di sabato contro il Potenza.

LA PARTITA

Mister Roberto Chiereghin ha con sé tutti gli effettivi a disposizione e parte con lo starting five consolidato composto da Maggiolini, Rafinha, Dudu, Reyno e Tarantino.

L’avvio è quello della grande squadra per il Bitonto che schiaccia il Torremaggiore nella propria area e va vicino alla rete col tiro di Dudu, neutralizzato dal portiere.

Goal, che è solo rimandato di qualche minuto, quando Reyno se ne va sulla sinistra, salta il portiere, mette al centro, e complice una deviazione di un difensore, trova la rete del vantaggio Bitonto.

Il goal subito scuote il Torremaggiore che si riversa con grande intensità nella metà campo neroverde, trovando il salvataggio monumentale di Rafinha sul tiro di Pineiro, prima che lo stesso centri poi subito dopo il palo.

Il goal è nell’aria e lo mette a segno Rossa, che si fa trovare libero sul secondo palo e fa 1-1.

Il Bitonto però non molla di un centimetro e si riporta subito in vantaggio con Tarantino, il quale riceve da lancio lungo, calcia in porta, trova la risposta del portiere e sulla respinta è implacabile col sinistro e fa 1-2.

Il Torremaggiore risponde colpo su colpo e trova la rete del pari con uno scatenato Mura che calcia col sinistro sotto il sette e fa 2-2.

Lo stesso Mura, che ad una manciata di secondi dalla fine della prima frazione di gioco è glaciale davanti a Maggiolini e fa 3-2 Torremaggiore all’intervallo.

Nella ripresa il Bitonto parte ancora una volta forte e solo un’ottima riposta del portiere nega la gioia del goal alla puntata col mancino di Dudu.

Stessa sorte, per il destro chirurgico di Tarantino indirizzato sotto il sette e messo in angolo dal portiere.

Lo stesso numero uno di casa che si conferma in stato di grazia, quando para a mezz’altezza il sinistro potente di Dudu, indirizzato nell’angolino basso.

Ci prova anche capitan Orlino quasi a metà frazione, ma il suo tentativo dal limite dell’area si spegne di un nulla sul fondo.

Così, dopo aver creato quattro nitide occasioni senza concretizzarne nemmeno una, il Torremaggiore mostra il proprio cinismo e si porta sul 4-2 con PIneiro che riceve all’altezza del dischetto dalla corsia di destra e batte Maggiolini.

Il Bitonto riprende a giocare con ritmo e solo l’ennesimo miracolo del portiere di casa, questa volta col piede, nega la gioia della doppietta a Tarantino.

Il Bitonti si sbilancia in avanti, rischiando il tutto per tutto ed il secondo salvataggio sulla linea di Rafinha, tiene in vita ancora i suoi.

Dudu ci prova in grande stile da sinistra col pallonetto, ma il suo tocco morbido si spegne di un soffio sopra la traversa.

L’ultima emozione di marca bitontina è griffata Reyno, che col sinistro dal limite centra il palo alla destra del portiere.

Nel finale il Bitonto accusa la stanchezza ed il Torremaggiore ne approfitta mettendo a segno prima il 5-2 con un bellissimo sombrero e conclusione a mezz’altezza di Mura e poi con lo stesso Mura che a porta sguarnita fa 6-2 finale.