“Mille cuori neroverdi” al PalaPansini

“Mille cuori nervoverdi” è l’iniziativa lanciata dal Bitonto C5 Femminile in previsione dell’attesissima sfida contro il Bisceglie Femminile di domenica prossima.

Dopo gli exploit casalinghi con il Città di Falconara e il Padova, che hanno fatto registrare 700 spettatori a gara, il patron Silvano Intini vuole raggiungere la cifra tonda: riempire il PalaPansini di Giovinazzo con mille tifosi bitontini, obiettivo che rappresenterebbe uno dei record stagionali per l’intero massimo campionato femminile.

Il biglietto, confermato al costo di 5 euro, può essere acquistato direttamente dalla biglietteria allestita nella sede della società nell’area della piscina comunale, dalle 18 in poi di ogni sera fino a sabato 4 dicembre. Oppure è possibile andare in una delle rivendite fisiche del circuito ciaotickets: Tabaccheria Ciocia in via D’angiò e DM Service in via Traetta.

I biglietti possono essere acquistati anche on line dal sito www.ciaotickets.com e in tutte le rivendite fisiche del circuito sparse su tutto il territorio nazionale.

Gli under 14 non pagano il biglietto e, come sempre, all’ingresso sarà possibile acquistare uno dei gadget personalizzati delle leonesse neroverdi.

Per l’accesso sarà obbligatorio esibire il green pass e rispettare le norme anti Covid.

Silvano Intini, dopo due partite di assenza, tornerà a guidare direttamente dalle tribune le sue ragazze: “Voglio 1000 tifosi sugli spalti, voglio sentire l’urlo del palazzetto che deve arrivare fino a Bitonto, ma voglio soprattutto una grande festa. Con la società del Bisceglie, con il presidente Abbatista, siamo amici ed entrambi innamorati delle nostre ragazze, entrambi ci aspettiamo un grande spettacolo in campo e sugli spalti. Uno splendido biglietto da visita per la Puglia e il futsal pugliese”.

I tifosi annunciano una grande coreografia sugli spalti e già numerose sono le prenotazioni giunte non solo da Bitonto ma anche da altre località pugliesi per assistere dal vivo alla gara.

Il calcio d’inizio è previsto alle 19 e mai come questa volta bisognerà esserci!