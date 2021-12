Futsal Bitonto ancora incompiuto: col Potenza è 2-2

La terra di mezzo.

Resta ancora una creatura misteriosa e affascinante, lasciata a vagabondare nello spazio immenso e contrastante della natura che lo circonda, così come del suo essere e delle sue volontà, il Futsal Bitonto.

Una creatura che, messa a conforto con se stessa allo specchio, alterna lo sguardo dei giorni migliori a quello dei peggiori, scendendo nell'abisso delle sue paure prima di risalire nel punto più lontano dei suoi obiettivi.

Un viaggio andata e ritorno a cui bisogna necessariamente dare la sterzata definitiva.

È finita dunque con il pari per due a due che non accontenta nessuno, la sfida di sabato del Futsal Bitonto contro il Potenza.

I neroverdi, dopo essere passati in vantaggio per due volte grazie alla prima rete in maglia neroverde del neo acquisto Quinellato e del bomber bitontino Antonio Lovascio, si sono fatti raggiungere dagli ospiti lucani, portando così a casa solo un misero punto, che non può farli rendere felici.

L'occasione per il riscatto dovrà necessariamente essere la gara di sabato prossimo in trasferta contro il Castellana.

LA PARTITA

Orfano dell’infortunato dell’ultima ora Dario Olino, Mister Roberto Chiereghin con i due nuovi innesti a sua disposizione, sceglie di partire con lo starting five iniziale composto da Genchi, Rafinha, Dudu, Reyno e Quinellato.

L’avvio del Bitonto è ottimo coi neroverdi che nei primi quattro minuti totalizzano ben cinque palle goal, senza però riuscire a trovare la via del vantaggio, grazie al portiere ospite che si supera in due occasioni su Quinellato ed una su Dudu, mentre il tiro di Rafinha a botta sicura dal limite, si spegne di poco sopra la traversa.

Il Potenza dopo aver subito il forcing neroverde, si fa vivo in area del Bitonto con Claps, che a tu per tu con Genchi, si vede negata la gioia del goal, da un intervento straordinario del numero uno bitontino.

All’11’ il Bitonto passa grazie ad una splendida combinazione sull’asse Reyno-Quinellato, che riceve dallo spagnolo sulla sinistra e col tocco sotto porta fa 1-0 per il Bitonto e la sua realizzazione all’esordio in maglia neroverde.

Al 12’ Reyno salta due uomini, ci prova a botta sicura, ma è miracoloso il portiere a dirgli di no.

Al 14’ il Potenza sfrutta un’azione solitaria di Claps per rimettere le cose in pari, col giocatore lucano che se ne va sulla destra, mira l’angolo da posizione defilata e lo centra beffando Genchi, per l’1-1 Potenza.

Al 18’ il Bitonto torna a farsi vivo dalle parti dell’area di rigore avversaria con Dudu che se ne va sulla destra, mira la porta, calcia col destro, ma è bravo il portiere di casa a deviare la sfera col piede.

Ad una manciata di secondi dal fischio finale però, il Bitonto rischia tantissimo dopo un retropassaggio sbagliato, che costringe Genchi all’uscita disperata su Guines, mandando così le squadre all’intervallo sull’1-1.

Nella ripresa mister Roberto Chiereghin riparte con lo stesso quintetto della prima frazione di gioco.

La prima vera occasione della ripresa è di marca bitontina che dopo un solo giro di lancette va vicinissima al goal del raddoppio ancora col neo acquisto Quinellato, il cui tiro a botta sicura da pochi passi, dopo l’assist di Reyno dalla sinistra, si spegne clamorosamente sul fondo per una questione di centimetri.

Dopo una fase di stallo in cui non accade nulla, all’8’ il Potenza rischia di portarsi in vantaggio con Lioi che servito sul secondo palo, a porta sguarnita si coordina male e calcia sul fondo, graziando il Bitonto.

Il pericolo corso rischia di tramutarsi in incubo quando un minuto più tardi Reyno perde palla in uscita, il Potenza si presenta a tu per tu con Genchi, ma fortunatamente la conclusione di De Blasi in pallonetto, si spegne alta sopra la traversa.

Il Bitonto prova a scrollarsi di dosso il momento no e lo fa con la giocata tutta brasiliana fra Dudu e Quinellato, con quest’ultimo che appoggia per il compagno, il cui destro è sbilenco e si spegne alla sinistra del portiere.

Il Bitonto continua a spingere e al 12’ passa per la seconda volta in vantaggio grazie ad Antonio Lovascio che, dopo la respinta della difesa sul cross di Reyno dalla sinistra, è più lesto di tutti a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto e col destro battere il portiere ospite per il 2-1 del Bitonto.

Il Potenza prova a reagire e lo fa con Lioi che calcia di potenza dalla destra, trovando l’ottima risposta coi pugni di Genchi in angolo.

I suoi tentativi però si concretizzano al 15’, quando un innocuo tiro dal limite si trasforma in trappola per il Bitonto grazie al tacco di Lioi, che beffa l’intera retroguardia neroverde e fa 2-2 per il Potenza.

Il Bitonto prova a giocarsi li tutto per tutto negli ultimi due finali, con mister Chiereghin che sceglie di adottare la tattica del quinto uomo di movimento e la stessa tattica rischia di diventare vincente quando pochi secondi più tardi Quinellato apre per Reyno sulla sinistra che se ne va al suo diretto marcatore, apre il compasso col sinistro, ma non centra la porta per una questione di millimetri.

L’occasione più ghiotta, però, ce l’ha sui piedi Lovascio a trenta secondi dal termine, quando imbucato alla perfezione da Rafinha sul secondo palo, calcia a botta sicura col sinistro, non trovando lo specchio della porta per un sospiro.

Sul capovolgimento di fronte, però, il Bitonto ringrazia la fortuna, col tentativo di Claps che si spegne sul palo e consente alle due squadre di attendere il fischio finale, che sancisce il pareggio che non accontenta nessuna delle due compagini.