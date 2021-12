Matcht contro il Tiki Taka, per il Bitonto obiettivo continuità

È tempo di fare tappa in Abruzzo per le leoncelle di mister Marcio Santos che, nell’ottava giornata del campionato di serie A girone unico, affronteranno in trasferta le viola del Tiki taka Planet Francavilla.

Una squadra, quella abruzzese, reduce dalla rotonda vittoria ottenuta nel turno precedente per cinque reti a zero, ai danni del Padova.

Servirà dunque il miglior Bitonto per tentare di fare risultato contro una squadra quadrata, che finora ha totalizzato quattro vittorie, un pareggio e sue sole sconfitte, con trentasette reti segnate e ventuno subite.

Un roster che trova la propria certezza di goal nei piedi di Vanin, autrice di tredici reti stagionali. Statistiche che l’hanno portata a condividere la quarta piazza in classifica, a quota tredici punti, proprio con il Bitonto.

Le neroverdi, dal canto loro, vogliono proseguire nel momento esaltante in campionato, condito dalla straordinaria prestazione del turno precedente contro il Bisceglie, battuto per sette reti a tre.

Per la squadra di mister Marcio Santos l’obiettivo resta quello di seguire il treno delle grandi in queste ultime due gare dell’anno, e poi tentare il colpo grosso a partire dalla prima gara del nuovo anno.

Le leonesse tenteranno di portare via punti pesanti dall’Abruzzo, per staccare proprio le viola in classifica e salire a quota sedici punti.

Per Lucileia e compagne, l’obiettivo è anche quello di render ancor più dolci le statistiche tattiche, che le vedono autrici di ventinove goal segnati e soli diciassette subiti.

Un match d’alta quota, dunque. Un match da non fallire assolutamente.

Per quanto riguarda la formazione, non sarà della partita Carol Cenedese che, avendo subito la quinta ammonizione, salterà per squalifica la partita.

Ma per Marcio Santos non è un problema: “Sappiamo che le giocatrici possono saltare qualche partita per infortunio o squalifica, sappiamo come sostituirla e fare comunque la nostra partita”. Il coach brasiliano si sofferma sul difficile impegno contro le ragazze del presidente Tiberio: “È una quadra che, come noi, sta facendo molto bene, con acquisti di esperienza ed azzeccati che stanno dando valore aggiunto alla squadra. Hanno molto entusiasmo e troveremo un palazzetto con tanta gente che farà il tifo per loro. Per parte nostra non dobbiamo cullarci per la bella partita di domenica scorsa, ma dobbiamo lavorare per provare a fare più partite consecutive allo stesso livello. Le ragazze hanno nelle gambe e nella testa questa possibilità. Possiamo raggiungere questo obiettivo e dobbiamo lavorare duro per raggiungerlo. Non dimentichiamo che, in caso di vittoria, avremmo ad un passo il primo obiettivo della stagione. Un obiettivo a cui la società tiene molto. Non dobbiamo lasciare nulla di intentato”.

Taina Santos viene da una settimana da protagonista: “Sono felice per le attenzioni che abbiamo avuto dopo la partita con il Bisceglie, ma l’esperienza ci dice che è ancora troppo poco il cammino fatto e il sorriso deve durare il tempo di tornare in campo per allenarci e giocare di nuovo. Siamo qua per questo, e farlo per i tifosi del Bitonto è una gioia unica”.

Arbitreranno la partita Marco Moro di Latina e Fabio Rocco De Pasquale di Marsala. Cronometrista sarà Lorenzo Di Guilmi di Vasto.

Fischio d’inizio al PalaRoma di Montesilvano alle 18 in punto, diretta streaming su www.futsaltv.it.