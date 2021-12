Taina Santos guida la rimonta di un folle Bitonto: 2-4 col Tiki Taka

“La gente come noi non molla mai”.

Non lo avrebbero mai immaginato gli immensi bitontin giunti ieri in massa a tingere di neroverde l'Abruzzo, che il primo coro intitolato sui gradoni, avrebbe racchiuso in sé il senso di un'intera gara.

Perché sono state semplicemente stoiche le leonesse neroverdi, che sotto di due reti in un campo difficile, hanno accarezzato la paura e l'hanno sconfitta poi con una prova di carattere, coronata dalla doppietta di Taina Santos e dalle reti di Lucileia e Tardelli.

Una vittoria che manda le leonesse a soli tre punti dalla vetta, e le lascia sognare ad occhi aperti.

LA PARTITA

Orfano della squalificata Cenedese, mister Marcio Santos parte col cinque composto da Tardelli, D. Santos, Pernazza, T. Santos e Lucileia.

L'avvio però per il Bitonto è da incubo, con le viola abruzzesi che al secondo passano in vantaggio sfruttando un autorete di Diana Santos, e un minuto più tardi raddoppiano.

Il Bitonto prova a scrollarsi la falsa partenza e al 5' Pernazza a tu per tu calcia centrale.

Il Tiki Taka prova a piazzare il tris ma Tardelli para coi piedi.

All'8' Othmani sfonda centralmente ma calcia centrale.

Al 9' Pernazza si fa perno col corpo e calcia col destro, trovando il miracolo del portiere.

Al 13' Lucileia ci prova in spaccata, ma la palla termina fuori.

Al 18' Vanin ci prova in area, ma Tardelli blocca.

Al 19' invece prova a riaprire la sfida Taina Santos col sinistro, ma il suo tiro termina alto.

Nella ripresa mister Marcio Santos ripropone lo stesso cinque e sin dalle prime battute è tutta un'altra storia.

Al 1' Lucileia ci prova al volo da destra, ma calcia centrale.

Al 3' il Bitonto accorcia le distanze e lo fa con un goal capolavoro di Taina Santos che riceve su lancio lungo ed a tu per tu col portiere si inventa un pallonetto straordinario che vale l'1-2.

Il Tiki Taka non ci sta e sul ribaltamento di fronte centra la traversa con Vanin.

Il Bitonto non si scompone e all'8' ci prova con Loth dal limite ma il suo tiro è centrale.

Nello stesso minuto, Tardelli salva coi piedi sulla sempre pericolosa Vanin.

All'11' Diana Santos lavora perfettamente col corpo in area e si conquista un calcio di rigore.

Sul dischetto si presenta Luciléia che batte il portiere e fa 2-2.

Tre minuti più tradi, il Francavilla ha l'opportunità per riportarsi in vantaggio, ma la difesa del Bitonto è stoica a salvare sulla linea a Tardelli battuta.

La giocata vale oro perché le abruzzesi si innervosiscono, spendendo il bonus dei cinque falli e, se il primo tentativo su tiro libero di Taina Santos è parato dal portiere, il secondo pochi attimi più tardi è impeccabile e vale il definitivo sorpasso del Bitonto che manda in estasi i quasi cento tifosi neroverdi al 19'.

Il Tiki Taka prova a giocarsi il tutto per tutto col quinto uomo di movimento e Tardelli è superba a quaranta secondi dalla fine a recuperare palla, mirare la porta e calciare col destro dalla propria area, per il goal che sancisce la vittoria del Bitonto per 2-4.

Una vittoria sofferta e bellissima, una vittoria storica, che resterà per sempre negli annali sportivi della città.