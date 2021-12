Il Bitonto a confronto con il Granzette delle sorprese

L’ultimo atto del 2021 porta dritti alla sfida casalinga contro il Granzette, ed è ancora una volta scontro per le posizioni nobili di classifica. Reduci dall’incredibile pari in rimonta contro il Pescara nel recupero infrasettimanale, le lombarde sono una delle squadre rivelazioni di questo torneo. Un punto importante, quello ottenuto in trasferta, che è valso al Granzette il sedicesimo punto in classifica e dunque la quinta piazza.

Una squadra, quella arancio nera, che fa dell’equilibrio tattico, il proprio mantra, come dimostrano i ventinove goal segnati ed i ventidue subiti. Il reparto offensivo si affida sulle spalle del capocannoniere del roster lombardo Jessica Troiano, a quota otto reti stagionali.

Ad attenderle, ci sarà un Bitonto col morale alle stelle in virtù della vittoria formato deluxe ottenuta nel turno precedente in trasferta, contro il Tiki Taka Francavilla. Una vittoria sofferta, cercata, voluta e alla fine ottenuta contro una delle migliori compagini del torneo, che ha permesso al Bitonto di conquistare la seconda piazza in classifica a sole tre lunghezze dal duo capolista.

Un cammino stratosferico finora, quello delle leonesse neroverdi che, statistiche alla mano, hanno realizzato 33 goal e ne hanno subiti solamente 19.

Attacco spietato e difesa guardinga: sono queste le caratteristiche che mister Marcio Santos proverà ancora una volta a mettere in campo, per portare a casa l’ultima vittoria di questo 2021 da incorniciare.

“Sarà una partita molto complicata tatticamente – ha spiegato il coach brasiliano alla vigilia – e sarà un match che richiederà molta attenzione da parte delle ragazze nello sfruttare tutte le occasioni che sapremo procurarci, cercando di limitare il più possibile il loro gioco d’attacco e il numero delle conclusioni a rete.Sarà l’ultima partita prima delle vacanze natalizie, che le ragazze si sono meritate in questi mesi con la loro abnegazione e la loro grande intensità in ogni occasione e dobbiamo farci tutti quanti un regalo. Il regalo di Natale lo meritano sicuramente i nostri tifosi, che anche a Francavilla sono stati determinanti nel dare la carica alle ragazze a credere in ogni momento nella rimonda”.

Il capitano Gabi Tardelli, da due settimane consecutive premiata dal voto popolare per la miglior parata sulla pagina di FutsalTV, è sempre un concentrato di carica e saggezza: “Abbiamo dimostrato che possiamo raggiungere qualsiasi risultato, ogni volta dipende sempre da noi, dal nostro atteggiamento e dalla nostra voglia. Qualsiasi sia l’avversario che affrontiamo. Il Granzette è una delle squadre più in forma di questo inizio stagione e lo affronteremo con l’attenzione e l’applicazione che meritano partite come questa”.

A disposizione di Marcio Santos tutto il roster, con Cenedese che rientra dopo la squalifica.

L’incontro sarà arbitrato da Francesco Saverio Mancuso di Lametia Terme e da Emilio Romano di Nola; cronometrista Fabio Talaia di Policoro.

Calcio d’inizio domani alle 18, al PalaPansini di Giovinazzo. Diretta streaming dell’incontro su www.futsaltv.it.