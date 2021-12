Il Futsal Bitonto si sgretola nella ripresa, e il Sammichele fa 3-9

Ciao 2021, a mai più.

Ben chiuso in una delle valigie più innovative e striminzite, o in una delle più logore e malandate, il Futsal Bitonto metterà l'anno che sta per salutare tutti, affinché porti via con sé tutte le maledizioni, le sfortune, gli alibi e le vicissitudini che hanno reso la sua prima parte di stagione una continua montagna da scalare.

Lascerà solo un biglietto bianco pulito, su cui è scritto: "Si riparte tutti da zero e si riparte una volta per tutte".

Finisce dunque con una sconfitta, il 2021 del Bitonto che cade in casa per 3-9 contro il Sammichele.

Primo impegno del 2022, la sfida in trasferta allo Chaminade.

LA PARTITA

Dopo un ottimo primo tempo concluso sul 2-1 infatti grazie alle reti di Quinellato e Dudu, nella ripresa il Bitonto, complice la rotazione corta dettata dall'indisponibilità di Reyno e Dudu, non è riuscito a mantenere il pallino del gioco dalla propria parte e nella parte centrale della ripresa ha concesso campo ed iniziativa agli avversari che non si sono fatti pregare e si sono portati sul 2-6.

Il goal del sempre più sorprendente Tarantino e la tattica del quinto uomo di movimento negli ultimi cinque minuti finali, non sono bastato al Bitonto per tentare la rimonta.

Il Sammichele infatti, dopo aver tremato sul palo di Lovascio al volo che avrebbe meritato ben altra sorte, è stato cinico a sfruttare l'inevitabile porta sguarnita del quinto uomo, per mettere a segno le ultime tre marcature, una di queste su calcio di rigore, per espugnare il PalaBorsellino" e scavalcare in classifica il Bitonto.

Per i neroverdi ora è tempo di ricaricare le pile mentali e fisiche, recuperare tutti gli effettivi e dare il via ad un nuovo campionato che deve necessariamente rispecchiare quelle che sono le ambizioni della società.