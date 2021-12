Un’incontenibile Cenedese trascina il Bitonto alla vittoria: 4-1 al Granzette

Qualcuno fermi quel ciuffo biondo.

Un dribbling al vento, una carezza al pallone, una scia sul parquet, il bersaglio grosso mirato e centrato, l'abbraccio con le compagne e il bagno di folla coi tifosi.

È stata un'altra serata dalle emozioni forti, quella che ha visto le leonesse del Bitonto C5 battere per 4 a 1 il Granzette e continuare a sognare in grande.

Una vittoria che porta le firma dell'esterno brasiliano inesauribile Carolina Cenedese, autrice di una doppietta e di una prestazione superlativa, e di Chiara Pernazza e Filomena Othmani.

Tre punti che portano il Bitonto a sole tre lunghezze dalla vetta, lasciandolo andare ad un sereno e felice Natale.

LA PARTITA

Mister Marcio Santos sceglie di schierarsi col cinque composto da Tardelli, Diana Santos, Cenedese, Pernazza e Luculeia.

Parte bene il Bitonto che va vicino alla rete con una conclusione da destra di Cenedese parata dal portiere . Il gol è solo rimandato di qualche secondo ed arriva grazie a Pernazza che si fa trovare nel posto giusto sul secondo palo ed in scivolata insacca l'assist di Lucileia da destra. Il Bitonto continua a premere e la stessa Lucileia va vicino alla rete, ma il suo tentativo a tu per tu con il portiere in pallonetto è bloccato dall'estremo ospite.

Dopo la grande sofferenza iniziale, viene fuori anche il Granzette che ci prova in un paio di occasioni dalla distanza, trovando l'attenta risposta di Tardelli .

La stessa Tardelli, che però nulla può pochi secondi più tardi quando in area di rigore il Granzette riesce a pervenire al pareggio con De Rocha che a tu per tu non sbaglia e fa 1-1. Dopo il pari la gara vive una fase di stallo ed a rompere questa fase di gioco ci prova Lucileia con una botta dalla distanza che termina di poco alta sopra la traversa . Al diciannovesimo solo la traversa nega la gioia del goal al Bitonto sul tentativo in area di rigore di Diana Santos.

All'intervallo e 1 a 1.

Nella ripresa si riparte con lo stesso cinque della prima frazione di gioco.

Al 18' splendida apertura per Cenedese che in pallonetto, complice l'intervento del difensore, riporta avanti il Bitonto: 2-1.

Trenta secondi più tardi però il Granzette sfiora il pari con Da Rocha che centra la traversa in corsa da sinistra.

Al 6' il Bitonto scaccia la paura e lo fa con un eurogoal di Cenedese che rientra sul sinistro, mira l'angolo basso e fa 3-1.

Al 7' Othmani apre a destra per Cenedese che a tu per tu col portiere calcia centrale.

Al 10' D. Santos apre per Othmani che rientra sul destro ma calcia centrale.

Al 14' è superlativa Tardelli a deviare in angolo il tiro di Buzignani da sinistra.

Al 15' il Granzette si gioca il tutto per tutto inserendo il quinto uomo di movimento.

Al 17' il Bitonto cala il poker e lo fa cona splendida conclusione al volo di Othmani in area che vale il 4-1 Bitonto.

Al 19' prima Diana Santos e poi Pernazza vengono stoppate da due interventi prodigiosi del portiere.

Al suono della sirena è festa finale per il Bitonto che resta al terzo posto a tre lunghezze dalla vetta e si gode il bagno d'amore dei propri tifosi.