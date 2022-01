Shaiane De Camargo nuova leonessa neroverde

È un mercato invernale che si apre col botto quello del Bitonto C5 Femminile, che si è assicurato le prestazioni sportive dell'atleta italo brasiliana Shaiane De Camargo.

Classe 1994 e col ruolo di laterale difensivo, Shaiane è cresciuta fra le fila dell' ACBF nello stato del Rio Grande do Sul, per poi vincere per ben due volte il campionato con la maglia dell' Mga, fino a conquistare nel 2016 il premio come miglior difensore dell'intero campionato.

Dopo le esperienze in Brasile, per Shaiane è arrivata anche l'opportunità di misurarsi col campionato italiano nelle fila del Città di Falconara (che ritroverà come avversario nel girone di ritorno) e del Futsal Florentia.

«Sono felice di poter ritrovare il campionato italiano e di vestire la maglia di questa società che, nonostante sia una matricola, sta facendo cose grandissime. Di Bitonto me ne hanno parlato tutti come una famiglia, ed è quello che sto cercando in questo momento. Non vedo l'ora di scendere in campo con le mie nuove compagne sotto gli ordini del mister, per continuare a regalare emozioni ai tifosi che, ho visto, seguono in maniera pazzesca la squadra. Sono pronta, non vedo l'ora di cominciare»: queste le sue prime dichiarazioni.

Shaiane si metterà nelle prossime ore a disposizione di Marcio Santos per iniziare le sedute di allenamento, in attesa del rientro della squadra dalle vacanze natalizie.