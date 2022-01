Limite di 560 spettatori al Palapansini per la partita di domenica delle leonesse

In previsione dell’incontro di campionato in programma domenica alle 18 al Palapansini contro l’Athena Sassari, entreranno in vigore le limitazioni all’accesso alle arene sportive al coperto tese a ridurre i rischi di contagio da Covid-19.

Nello specifico domenica potranno assistere alla partita soltanto 560 spettatori, abbonati compresi. Una cifra che è molto inferiore alla media degli spettatori che hanno assistito finora alle partite casalinghe del Bitonto C5 Femminile.

Dai primi dati della prevendita, si va verso una conferma di questi dati che, però, alla luce delle limitazioni non potranno essere confermati. La prevendita on line potrebbe essere bloccata per evitare il rischio di overbooking.

In questo senso la società fa un appello pressante a tutti i titolari di abbonamento a confermare la loro presenza alla partita per potersi garantire il posto in tribuna. Questo consentirà di evitare di vedersi impedito l’ingresso al palazzetto in caso di raggiungimento del limite massimo ma anche darà la possibilità alla società di poter gestire la vendita dei singoli biglietti, consentendo al numero più alto di tifosi possibile di assistere alla partita.

È un momento particolare in cui tutti dobbiamo dare prova di responsabilità e attaccamento alla squadra e alla società. La curiosità e la voglia di vedere dal vivo le leonesse neroverdi è sempre crescente e porta sempre più gente a richiedere i biglietti. Gli abbonati hanno dimostrato con il loro investimento di credere fortemente nel progetto e sostenerlo. La gestione dinamica del loro abbonamento ci consentirà anche domenica da una parte di garantire un loro diritto e dall’altra di poter consentire a più persone possibile di coprire eventuali posti non occupati da abbonati che avranno deciso di non seguire dal vivo la partita.

A tal fine la società invita tutti gli abbonati a confermare la loro presenza inviando una mail a comunicazione.bitontoc5@gmail.com o un messaggio whatsapp ai numeri 334 5794952 - 371 1736521.

La mancata comunicazione potrà essere considerata come rinuncia alla visione della partita e permetterà di assegnare il posto ad un tifoso interessato all’acquisto del biglietto.