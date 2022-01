Il Bitonto chiude il girone d’andata contro l’Athena Sassari

L’undicesima giornata del campionato di serie A girone unico, che si svolgerà domani, coincide col giro di boa del torneo e dunque col tempo dei primi bilanci stagionali. Gli ultimi quaranta minuti del girone d’andata metteranno di fronte il Bitonto e l’Athena Sassari.

Una squadra, quella sarda, reduce dalla vittoria fondamentale in chiave salvezza ottenuta nel turno precedente contro il Padova, sempre più fanalino di coda del torneo.

Tre punti, che le hanno permesso di salire a quota sei in classifica e di portarsi a sole quattro lunghezze dalla salvezza matematica.

Athena Sassari desiderosa dunque di proseguire nel proprio momento positivo e di migliorare le proprie statistiche che in queste prime giornate, l’hanno vista mettere a segno ventitré reti sì, ma subirne ben sessantaquattro.

Il pericolo numero uno per le ragazze di Marcio Santos è rappresentato da Jessica Marques, autrice finora di quattordici reti in campionato.

Servirà dunque il Bitonto dei giorni migliori per battere le sarde e tornare a fare punti in campionato.

Una squadra, quella di Marcio Santos, reduce dal ko inaspettato dello scorso sabato nel derby contro lo Statte e pertanto desiderosa di riprendere la marcia schiacciasassi in campionato.

Dopo l’esordio della scorsa settimana per Marfil Errico, la gara di domani contro il Sassari dovrebbe rappresentare anche l’esordio stagionale per il neo acquisto Shaiane De Camargo bloccata sabato scorso dai classici intoppi burocratici. L’obiettivo per le leonesse è riprendere a fare bottino pieno in campionato per restare nella scia delle grandi e continuare a sognare ad occhi aperti.

Un impegno ostico e da non sottovalutare assolutamente per Lucileia e company, chiamate ad aggiornare le statistiche che le vedono occupare la quarta posizione in classifica a quota diciannove punti, con trentotto goal segnati e venticinque subiti. La stessa Lucileia farà di tutto per aggiornare anche il proprio score stagionale, che l’ha vista mettere a segno finora undici reti in campionato.

Vincere, dunque, per continuare a stupire.

Per Marcio Santos è stata una settimana impegnativa dopo la batosta di Montemesola: “Abbiamo prima cercato di capire cosa è successo sabato e poi abbiamo lavorato per arrivare pronti alla partita con il Sassari. Una partita che, se non affrontata con la giusta concentrazione e la giusta rabbia agonistica, può nascondere molte insidie. Non possiamo più rischiare passi falsi come quello della partita scorsa. Però sono molto fiducioso. Ho visto le ragazze molto concentrate e con molta voglia di scendere in campo e fare i tre punti. Prima vinciamo la partita poi potremo fare un primo bilancio provvisorio di questa stagione”.

Diana Santos, sempre più presente nei meccanismi di gioco delle neroverdi, racconta: “Lunedì mattina, alla ripresa degli allenamenti, il mister ci ha fatto rivedere tutta la partita indicandoci dove dobbiamo migliorare, dove dobbiamo lavorare ancora di più ma anche cosa è stato fatto bene e come si può fare ancora meglio. Abbiamo fatto due mesi molto belli e vogliamo continuare a fare felici i nostri tifosi che, anche nelle trasferte, stanno diventando il nostro uomo in più”.

Poi una chiosa sui primi mesi in Italia: “Prima di partire ero ovviamente timorosa sulla nuova realtà e come mi sarei trovata in un paese come l’Italia. Posso dire che finora è stato tutto bellissimo. Sono felicissima della scelta e non vedo l’ora di scendere in campo ogni domenica per vincere per il Bitonto e per i bitontini”.

Ad arbitrare la partita di domani saranno Andrea Seminara di Tivoli e Simone Micciulla di Roma. Cronometrista Nicola Acquafredda di Molfetta.

Appuntamento domani al Palapansini di Giovinazzo. Calcio d’inizio alle 18, davanti a non più di 550 spettatori causa Covid. Sarà record negativo stagionale di presenze per il Bitonto.