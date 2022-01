Il Bitonto chiude in bellezza il girone d’andata: 3-0 alla Nocerina

Ricomincio da tre.

Profuma di intensa e frizzante aria nuova, ma con piacevoli ed inevitabili richiami al passato recente, la prima prova sportiva di questo 2022 del Bitonto che passa senza troppi affanni in quel di Nocera per tre reti a zero, grazie alle perle di Taurino e del baby Piarulli e al goal di capitan Lattanzio.

Tre goal e tre punti, che fanno chiudere al Bitonto il girone d’andata con quaranta punti e lo lanciano prepotentemente tra i candidati alla vittoria finale, per tutto il girone di ritorno.

Prossimo impegno, la sfida esterna in quel di Rotonda, domenica 30 gennaio.

LA PARTITA (cronaca a cura dell’ufficio stampa del Bitonto Calcio)

Per la prima gara ufficiale del 2022, mister De Luca deve fare i conti con Covid e infortuni, ma può contare sui nuovi arrivati nel mercato invernale, presenti in blocco in distinta. Questi gli undici scelti dall’allenatore castellanese, che al “San Francesco d’Assisi” sorprende e non poco con il suo 4-3-3 di partenza: Figliola titolare dopo quasi un anno intero e il serio problema cardiaco patito. Turitto basso a destra, Lanzolla e Danilo Colella centrali difensivi con il rispolverato under Radicchio nel ruolo di terzino sinistro. L’inedito terzetto Mariani-Addae-Riccardi a centrocampo; Palumbo, Taurino e capitan Lattanzio, al rientro dalla squalifica, a comporre il tridente d’attacco. In panchina Lonoce, Silvio Colella, Guarnaccia, Germinio, Iadaresta, Piarulli, il neo arrivato Stasi e Petta-Santoro in non eccellenti condizioni fisiche. D’Anna squalificato, Manzo, Biason, Martellone e Rapio indisponibili a vario titolo.

Nocerina con qualche turbolenza societaria di troppo nell’aria, ma pronta a dare battaglia in campo. I Molossi schierati dal primo minuto da mister Cavallaro, che sceglie un prudente 3-5-2/5-3-2 per fronteggiare i quotati avversari di giornata: la new entry Venditti tra i pali; davanti a lui, Menichino, Bovo, Donida, Garofalo e Saporito. Esposito, Vecchione e Stojanovic in mezzo. Tandem offensivo composto da Talamo e Dammacco. Otto gli elementi a disposizione del tecnico campano, di cui sette under; assente il 38enne Mazzeo, senza alcun dubbio il rossonero con il curriculum più prestigioso, assieme a Bovo, avendo all’attivo oltre 500 presenze e 170 gol tra i professionisti.

Il taccuino del match è inaugurato dall’assistenza di Taurino per Lattanzio, che col mancino non centra di poco lo specchio della porta, da ottima posizione nel cuore dell’area locale. Spreco.

La Nocerina si fa vedere la prima volta dalle parti di Figliola al 20’ con una velleitaria conclusione di Dammacco da fuori area. Blocca al petto senza problemi il portiere bitontino.

Sul capovolgimento di fronte, seconda ghiotta occasione gettata alle ortiche dai neroverdi: Taurino accomoda per Palumbo in area, ma il sinistro del concittadino del n.10 è a dir poco impreciso.

Il folletto tarantino conferma alla grande la sua buona vena al 24’ siglando in sforbiciata la rete del vantaggio ospite. Sfruttando prontamente un errato disimpegno difensivo, Riccardi si accentra partendo dalla sinistra e prova il tiro verso la porta avversaria, la palla viene ribattuta e termina dalle parti di Taurino che, appostato all’altezza del dischetto di rigore, non ci pensa su due volte e colpisce al volo in acrobazia. Saetta che tocca la traversa e rimbalza qualche centimetro oltre la fatidica linea bianca. Prodezza tecnica assoluta: Nocerina 0-Bitonto 1.

Poco dopo la mezza, l’ex Lattanzio ci prova due volte (sinistro e testa) senza fortuna. L’appuntamento con il gol personale è tuttavia rinviato solo di qualche minuto, per il capitano neroverde…

Minuto 35: Mariani calcia maluccio dalla media distanza, la respinta della difesa di casa è corta e diventa un assist involontario a vantaggio di Lattanzio, il quale non si fa pregare e infila da opportunista prepotente Venditti. Raddoppio Bitonto, quarta marcatura stagionale firmata dall’attaccante andriese che interrompe un digiuno lungo quasi quattro mesi.

40’: Vecchione a giro da fuori area. Sfera lontana dal montante.

Terminano qui, senza recupero, i primi 45 gioco, sul risultato di 0 a 2.

La ripresa si apre con i cambi Cuomo-Stojanovic e Mancino-Menichino che permettono a Cavallaro di ridisegnare la sua squadra con un più ficcante 3-4-3. Nonostante ciò, è Turitto a tentare subito la via del triplice vantaggio da fuori area: la traiettoria rasoterra del pendolino barese si spegne però nettamente a lato. Dalla parte opposta risponde senza fortuna, su punizione, Dammacco.

20’: Iadaresta, subentrato al 7′ all’infortunato Taurino, si mette in proprio ma il suo sinistro termina sulla rete esterna della porta difesa da Venditti.

25’: Saporito di testa alto sulla traversa.

26’: esordio in maglia neroverde per il promettente 2002 Stasi. Fuori Palumbo.

33’: Iadaresta svetta sulla punizione calciata dall’ottimo Riccardi visto quest’oggi a Nocera. Palla a lato.

39’: Piarulli, entrato in campo in luogo di Mariani appena tre minuti prima, non vuol essere da meno di Taurino e regala agli sportivi spettatori presenti al “San Francesco d’Assisi” (che hanno applaudito gli avversari nell’occasione, da sottolineare) la seconda perla di giornata. Cavalcata solitaria in velocità per il centrocampista di Andria, impermeabile a qualsiasi intervento ostacolante dei dirimpettai rossoneri, e meravigliosa traiettoria mancina a scavalcare Venditti dal limite dell’area. 0-3 e fine delle trasmissioni da Nocera Inferiore.

Buona dunque la prima (del 2022) per il Bitonto e ora testa al Rotonda, che i leoncelli dovranno affrontare nuovamente in trasferta tra sette giorni nell’esordio del girone di ritorno, dopo aver superato nel migliore dei modi il proprio giro di boa della competizione.