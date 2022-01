Futsal Bitonto monumentale: batte il Venafro e si prende la zona playoff

La bellezza del saper soffrire.

Sono stati occhi tanto fragili quanto sinceri, quelli con cui il Futsal Bitonto ha guardato dentro se stesso, ha dato del tu alla propria sofferenza, ha captato l’importanza della gara e ha poi scovato la sorgente imprescindibile di magia da cui sono venuti fuori i capolavori di Dudu, Lovascio e Acquafredda, con cui i neroverdi hanno battuto il Venafro e spalancatosi le porte della zona playoff.

Soffre, vince e convince dunque il Futsal Bitonto, che vince la terza gara consecutiva in sette giorni, sale a quota venti punti e si prende la quinta piazza in classifica, ultimo piazzamento utile per i play off.

Prossimo impegno per i neroverdi la sfida di sabato sera in trasferta, contro l’Itria.

LA PARTITA

Mister Roberto Chiereghin, orfano di capitan Orlino e del puntero Carlos Quinellato, sceglie di partire col cinque composto da Schettini, Rafinha, Dudu, Reyno e Tarantino.

L’avvio dei padroni di casa è straordinario con Dudu, che dopo un solo giro di lancette raccoglie l’assist di Rafinha su punizione, si coordina col sinistro e lascia partire un bolide che s’insacca sotto la traversa per il vantaggio del Bitonto.

Al 5’ Reyno prova a sfondare da sinistra presentandosi a tu per tu col portiere, con quest’ultimo che gli sbarra la strada e salva i suoi.

Al 7’ si fa vedere anche il Venafro e lo fa con un’ottima conclusione dalla distanza di La Bella, neutralizzata magnificamente in angolo da Shettini.

Il pericolo corso scuote il Bitonto che, con un’azione da manuale sull’asse Dudu-Reyno-Lovascio, si porta sul doppio vantaggio grazie alla conclusione al volo di quest’ultimo che beffa il portiere e insacca in rete per il 2-0. Un goal, questo, che è essenza stessa del futsal, da rivedere e da far rivedere.

Al 16’ ci prova Tarantino da destra, ma il suo tiro è parato dal portiere.

L’ultima emozione del primo tempo è di marca Venafro con Moragas che calcia in area di rigore per ben due volte, trovando prima la risposta di Schettini, e poi il salvataggio sulla linea di Rafinha.

È 2-0 Bitonto all’intervallo.

Nella ripresa mister Roberto Chiereghin ripropone lo stesso cinque iniziale della prima frazione di gioco.

A partire però sono meglio gli ospiti che al 3’ dimezzano lo svantaggio con Moragas, bravo a sfruttare una palla persa in uscita dal Bitonto per battere Schettini con un preciso piattone destro che si insacca sul secondo palo per il 2-1 ospite.

Il goal messo a segno galvanizza gli ospiti che si spingono con convinzione in area di rigore neroverde, sfiorando al 5’ la rete del pari ancora con Moragas che sulla strada fra sé e la gloria trova prima il miracolo con la gamba di Schettini, e poi il salvataggio prodigioso di Tarantino sulla linea.

All’8’ torna a farsi vedere il Bitonto e lo fa con una conclusione dalla corsia di sinistra di Reyno che entra in area ma calcia centrale. Lo stesso giocatore spagnolo ci prova tre minuti più tardi questa volta corsia opposta, ma il suo diagonale rasoterra, attraversa l’intero specchio della porta, per poi spegnersi sul fondo per una questione di centimetri.

Dopo i pericoli corsi torna a farsi vivo il Venafro e lo fa con una conclusione di La Bella dal limite dell’area, che sibila il palo e si spegne sul fondo di un nulla.

Il Venafro è ancora pericoloso al 13’ con una conclusione di Caddeo dal limite, su cui si oppone egregiamente Schettini che il volo plastico devia in angolo.

Il Bitonto soffre, ma sul ribaltamento di fronte Dudu è lesto a rubare palla, ad allargarsi sulla sinistra, e ad offrire al centro dell’area un invito a nozze per Raffaele Acquafredda che raccoglie l’invito, apre il piattone e fa 3-1 per i suoi e la sua prima rete stagionale in questo campionato, nel momento più difficile della gara per i suoi.

Il Venafro ferito non molla e a cinque dalla fine rientra ancora una volta in partita con Moragas che sfonda da sinistra e batte per la seconda volta Schettini.

Gli ospiti ci provano negli ultimi cinque minuti effettivi di gara, il Bitonto tiene egregiamente ed al fischio finale è 3-2 per il Bitonto che centra la terza vittoria consecutiva in campionato e si prende un piazzamento playoff.