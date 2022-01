Covid, il Bitonto C5 Femminile chiede sospensione temporanea del Campionato

Una sospensione temporanea del Campionato nazionale di serie A femminile: è la richiesta formalizzata in a lettera indirizzata alla FIGC - Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a 5, da tre società: l’usd Bitonto Calcio a 5 presieduta da Matteo Caracciolo; l’asd Tikitaka Planet presieduta da Marco Tiberio, l’asd Athena Sassari FC5 presieduta da Michele Ardito.

“In relazione alla situazione pandemica sanitaria che da qualche settimana ha colpito anche il nostro amato sport e in particolar modo il nostro Campionato e quasi tutte le società partecipanti, con dei numeri alquanto rilevanti – si legge nella lettera – le sottoscritte società, nelle persone dei propri rappresentanti legali, chiedono la sospensione temporanea del Campionato di competenza, per un periodo di circa 14/21 giorni, con eventuale ripresa dell'attività a partire dal 6 febbraio 2022 o dal 13 febbraio 2022”.

Tale sospensione – prosegue la lettera – “permetterà a tutte le società colpite da questa situazione di poter: rispettare i vari isolamenti definiti dal Ministero della Salute; attendere l'eventuale propagarsi di positività nei soggetti interessati; organizzarsi con le visite mediche “Return-to-Play”, cosi come stabilito dal protocollo della FMSI; avere un periodo idoneo di lavoro di riadattamento fisico e di preparazione atletica in vista dei prossimi mesi di competizione per tutelare le atlete da eventuali infortuni, vista la pausa forzata di troppi giorni a cui si è sottoposti”.

“Consapevoli delle difficoltà che possono presentarsi nel dover attivare tale sospensione, nel dover rimodulare il calendario e nel riorganizzare le giornate con tanto di gare infrasettimanali, rimaniamo però fortemente convinti che tale proposta sia la soluzione migliore per la salvaguardia della salute, del campionati in sé ed anche degli investimenti fatti da tutte le società”, concludono le tre società di calcio a 5 femminile.