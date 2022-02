Diana delle meraviglie trascina le leonesse alla vittoria: 4-0 alla Kick Off

Sempre più bello. Sempre più belle.

Sono bagliori accecanti di bellezza tecnica e tattica, quelli che ancora una volta hanno illuminato la platea del PalaPansini di Giovinazzo, facendo da cornice alle protagoniste del Bitonto C5 Femminile.

Bagliori che hanno posato il proprio fascio di luce sulla doppietta di una straordinaria Diana Santos e sulle reti di Cenedese e Luciléia e sull’ennesima prestazione eccellente dell’intero roster, che ha battuto per quattro a zero le lombarde della Kick Off, restando a meno tre dalla vetta.

Una vittoria mai in discussione, che consente alle leonesse di prepararsi nel migliore dei modi alla sfida infrasettimanale di mercoledì, contro la capolista Falconara.

LA PARTITA

Mister Marcio Santos sceglie di partire col cinque composto da Tempesta, Diana Santos, Cenedese, Taina Santos e Lucileia.

L'avvio di gara è come contratto ma a rompere gli equilibri al 3' ci pensa Diana Santos che su calcio di punizione mira il sette e lo centra con un destro chirurgico per l'1-0 Bitonto.

La Kick Off accusa il colpo e si fa vedere solo al 7' con la botta di Bortolini, deviata in angolo da Tempesta.

Al 9' Diana Santos dimostra di avere il piede caldo e ci prova col destro dal limite, deviato in angolo dal portiere.

Al 10' ci prova la neo entrata Macchiarella da destra, ma il suo tiro è deviato in angolo.

Al 14' il Bitonto parte in contropiede, ma la conclusione di Taina dal limite è smorzata dall'intervento del difensore ospite e la palla termina docile fra le braccia del portiere.

Al 16' Taina prova a far venir giù il Pala "Pansini" con un destro dalla propria metà campo che però per la sfortuna di tutti, si stampa sulla traversa.

Stessa sorte un minuto più tardi, sul tiro dal limite di Diana, deviato dalla difesa ospite.

Il goal è nell'aria ed arriva a cinquanta cinque secondi dalla sirena con Cenedese, che riceve sulla destra e col sinistro manda la palla in buca d'angolo, per il 2-0 Bitonto.

Nella ripresa mister Marcio Santos non cambia le carte in tavola e ripropone lo stesso cinque della prima frazione di gioco.

Il canovaccio rimane lo stesso e al 3'il Bitonto cala il tris e lo fa con Diana Santos che, dopo un dai e vai, s’incunea centralmente e col destro fa 3-0 per il Bitonto e doppietta personale.

Al 6' sempre Diana Santos, in giornata di grazia, calcia dalla propria metà campo e inganna il portiere, la palla dà l'impressione di varcare la linea ma per i due direttori di gara non è così e l'azione si perde nel nulla.

Al 10' torna a farsi viva la Kick Off con Dos Santos che si presenta a destra a tu per tu con Tempesta, con quest'ultima brava in uscita bassa a negarle la gioia del goal.

Al 15' la Kick Off si gioca la carta del quinto uomo di movimento, ma il Bitonto tiene botta e alla prima occasione cala il poker con Luciléia, che in grande stile dribbla l'ultimo uomo ed a porta sguarnita deposita in rete la palla del 4-0.

Nei secondi finali non accade più nulla, il Bitonto passa ancora una volta e fa festa a fine partita col suo magnifico pubblico.