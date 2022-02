La doppietta di Reyno e le parate di Genchi non bastano al Bitonto. È 4-2 Itria

Il mercoledì che non ti sai spiegare.

Che sia nei lacci slegati e lasciati cadere sul parquet, nelle maglie intrise di sudore e fatica, negli occhi stanchi, le gole secche, gli occhi sgranati e nel cuore a battiti ancora accelerati, dovrà pur trovarla una spiegazione il Bitonto, per l’esito della gara di ieri contro la capolista Itria.

Perché, se da un lato il rosso a metà primo tempo a Quinellato e i due regali nel finale di gara agli avversari, possano far pensare ad un mercoledì tutto da buttare, dall’altro lato a fare da contraltare c’è stata una prestazione di cuore e carattere, grinta e tenacia, voglia e personalità da parte di tutti, condita dalla doppietta di Reyno, dalle parate straordinarie di Genchi e dalle tante occasioni da rete create e non concretizzate.

Il risultato parla chiaro, ma anche le sfumature non sono da meno. E allora toccherà ai neroverdi trovare una spiegazione ad una gara così, farlo in fretta e poi apporre le rispettive soluzioni a partire dalla trasferta di sabato prossimo contro il Senise.

Finisce dunque quattro a due per l’Itria la gara di recupero della dodicesima giornata del girone B. Il Bitonto crea tanto ma spreca, l’Itria è cinica e porta a casa il risultato.

LA PARTITA

Orfano del lungodegente Orlino, mister Chiereghin sceglie di partire col cinque composto da Genchi, Rafinha, Dudu, Reyno e Quinellato.

L'avvio è equilibrato, e a rompere gli schemi ci prova Reyno, che al 4' che se ne va sulla sinistra ma calcia sull'esterno della rete.

L'Itria fiuta il pericolo e al primo vero affondo piazza il goal del vantaggio con Araujo, che riceve sul secondo palla dalla corsia di destra e la deposita comodamente in rete per l'1-0.

Il goal incassato manda in confusione il Bitonto, che subisce una fase di prevalenza territoriale dell'Itria che ci prova per ben tre volte dal limite con Bruno, Passiatore e Araujo, trovando però in tutti e tre i casi le mani superbe di Genchi che alza la saracinesca e dice no.

Al 10' l'episodio che spacca in due la gara. Bruno calcia al limite dell'are di rigore, a palla già partita Quinellato lo sbilancia con entrambe le mani facendolo cadere al suolo.

Per il direttore di gara il gesto del brasiliano è da condotta anti sportiva e senza tergiversare più di tanto gli sventola in faccia il rosso che lo manda anzi tempo sotto la doccia e costringe i suoi a giocare per due minuti effettivi con soli tre uomini di movimento.

Per l'Itria è un'occasione d'oro da non fallire e difatti, dopo il tentativo vano di Baldassarre da destra, i brindisini trovano la rete del raddoppio con Fanelli, che riceve sul secondo palo e fa 2-0.

Il Bitonto ferito nell'orgoglio non demorde e, con uno scambio rapido fra Dudu e Reyno, trova la rete che riapre la partita, con lo spagnolo che lanciato sulla sinistra si mantiene freddo a tu per tu col portiere e con un rasoterra nell'angolino lo batte per il 2-1.

Il goal ridà animo al Bitonto che, poco prima dell'intervallo, prova ad agguantare il pari dapprima con Reyno, il cui tiro a porta sguarnita viene salvato dall'intervento alla disperata del difensore di casa, e poi con Dudu, il cui sinistro dal limite è deviato in angolo dal portiere.

All'intervallo è 2-1 Itria.

Nella ripresa mister Chiereghin sceglie di partire col cinque composto da Genchi, Rafinha, Dudu, Reyno e Tarantino.

Il Bitonto parte forte e al 1' sfiora la rete con Dudu, che dopo un'ottima azione in velocità calcia alto sul secondo palo dalla corsia di sinistra.

Al 3' Reyno, lanciato nello spazio, dribbla portiere e difensore ma apre troppo il compasso e calcia di un nulla al lato.

Stessa sorte al 4' sul tentativo di Tarantino.

Il Bitonto continua a premere forte alla ricerca del pari ma, nel suo momento migliore, da una palla persa in contropiede spalanca le porte all'Itria che non si fa pregare due volte e con Bruno piazza la rete del 3-1 al 5'.

Il Bitonto non si scompone e al 7' ci prova con Tarantino dalla sinistra, murato dall'uscita bassa del portiere.

Stessa sorte un minuto più tardi, per il tentativo col sinistro di Lovascio da destra.

Al 9' il Bitonto si conquista un interessante calcio di punizione in area di rigore, ma clamorosamente riesce nell'impresa di trasformarlo in un contropiede per i brindisini, che si presentano a tu per tu con Genchi e fanno 4-1.

Il Bitonto accusa il colpo e torna a farsi vedere nell'area di rigore avversaria solo al 13', quando Reyno prova a ridare speranza ai suoi mettendo in rete l'assist comodo di Dudu dalla destra, per il 4-2 Bitonto.

Negli ultimi due minuti di gara mister Chiereghin si gioca il tutto per tutto con la carta del quinto uomo di movimento e, dopo la parata superlativa di Genchi su Araujo, il Bitonto ci prova per ben due volte, prima con Dudu e poi con Rafinha dal limite, senza però trovare la via del goal.

Goal che, a venti secondi dalla fine, sfiora Lovascio sul secondo palo, il cui sinistro però trova nella spazio di pochi secondi prima il palo, poi la schiena di Reyno e infine le mani sicure del portiere.

È l'azione che manda le due squadre in doccia col risultato di 4-2 in favore dell'Itria.

Per il Bitonto l'imperativo è ritrovare la via del successo, a partire dallo scontro salvezza in trasferta di sabato contro il Senise.