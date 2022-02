Alle leonesse sfugge il lieto fine: è 4-2 Falconara

Quella corsa. Quella maledetta corsa.

Inutile mentirsi, ci si è sentiti un po’ tutti protagonisti di quelle corse a braccia aperte, di quelle urla di gioia e di quel sogno che sembrava potesse avverarsi, quando i palloni calciati da Chiara Pernazza e Diana Santos avevano mosso di potenza la rete della capolista Falconara.

E invece, a differenza dei sogni o delle più antiche favole, il lieto fine non si è materializzato, la capolista ha fatto valere la propria esperienza ed alle leonesse è rimasta l’inattaccabile consapevolezza di aver fatto il massimo e di essere sulla strada giusta per i grandi sogni.

Non riesce dunque l’impresa al Bitonto, che reagisce per ben due volte al Falconara ma alla fine cede per quattro reti a due.

Prossimo impegno, la sfida fuori casa in quel di Verona.

LA PARTITA

Mister Marcio Santos deve fare a meno di Taina Santos e sceglie di schierarsi con Tempesta, Diana Santos, Cenedese, Othmani e Luciléia.

Il Bitonto approccia bene la gara ed al 2' sfiora il vantaggio con Diana Santos, che dopo un'imbucata centrale calcia forte ma centra il palo.

Cerca gloria anche Cenedese al 6' il cui tiro dal limite viene neutralizzato da Di Biase.

Dall'altro lato Tempesta da il via alla propria serata fantastica, parando in grande stile la conclusione di Silva in area di rigore.

Il Bitonto torna a farsi vivo al 10' e lo fa con Luciléia che ci prova dal limite, ma trova l'attenta risposta del portiere.

Dall'altro lato Tempesta para su Marta.

La stessa Tempesta che nulla può al calar della prima frazione di gioco, quando da una palla messa al centro dalla corsia di sinistra, Taty è più lesta di tutti a sbucare dal nulla e fare 1-0 Falconara all'intervallo.

Nella ripresa mister Marcio Santos sceglie di ripartire con lo stesso cinque iniziale della prima frazione di gioco.

A partire meglio però rispetto al primo tempo è il Falconara che per ben due volte sfiora la rete del raddoppio con Silva, trovando però sulla propria strada una superlativa Tempesta che con due interventi prodigiosi chiude la porta e tiene in vita il Bitonto.

Mister Santos capisce che bisogna osare e si gioca con largo anticipo la carta del quinto uomo di movimento.

Una mossa, la sua, che si rivela vincente quando Pernazza riceve da sinistra ed a porta sguarnita deposita in rete la palla dell'1-1 Bitonto.

La gioia del pareggio però dura pochi minuti col Falconara che trova la rete del nuovo vantaggio con Marta, brava a sbucare ancora una volta per vie centrali e battere la difesa del Bitonto per il 2-1 Falconara.

Le leonesse non battono ciglio e dopo aver fatto girare velocemente palla riescono a conquistare una punizione da posizione defilata.

Sulla sfera si presenta Diana Santos che replica la magia di tre giorni fa, indovina questa volta l'angolo basso e col destro fa 2-2 Bitonto.

Il Bitonto continua a premere forte sull'acceleratore consapevole di potercela fare, ma nel suo momento migliore un bolide di Fifò da posizione defilata, rende vano qualsiasi tentativo di Tempesta, spegnendosi nell'angolino alto per il 3-2 Falconara.

Le leonesse si gettano a capofitto nella metà campo avversaria alla ricerca del terzo pari di giornata, ma sulla conclusione potente di Pernzazza dalla corsia di sinistra, è ottima Di Biase ad aprire la mano in volo ed a chiudergli la strada.

Così, ad una manciata di secondi dalla chiusura del match, il Falconara sceglie di non correre più rischi ed ancora su una palla messa al centro dalla corsia laterale, pesca in area Silva che apre il piattone e fa 4-2 finale.

Ci prova ma non riesce dunque nell'impresa il Bitonto, chiamato ora al pronto riscatto nella sfida di domenica prossima, in casa dell'Audace Verona.