Futsal Bitonto, cuore ma idee confuse. E il Senise ringrazia: 7-5

Fra il cuore e la mente.

Ci è passato un abisso o forse un oceano intero, nell’incontro di sabato col Senise, fra il cuore e la mente dei leoni del Futsal Bitonto.

Immenso il cuore con cui scendono in campo in ogni gara, dando tutti se stessi fino all’ultimo secondo e rendendo possibile anche quello che sembra impossibile; ma la mente talvolta li inghiotte in uno di quei labirinti tattici inspiegabili che ti fanno girare a vuoto, prima di mostrarti l’uscita nella confusione più totale.

Nel mezzo, un abisso che ancora una volta può e deve dire da che parte dovrà pendere l’ago della bilancia.

Cade dunque in terra lucana il Futsal Bitonto che cede l’intero bottino ai padroni di casa del Senise per sette reti a cinque e non riesce a riscattare il ko di mercoledì contro l’Itria.

Ai neroverdi non sono bastate la tripletta di Tarantino e le reti di Lovascio e Dudu per portare a casa punti fondamentali nella corsa play off.

Prossima sfida sabato, in casa contro la Diaz Bisceglie.

LA PARTITA

Mister Roberto Chiereghin, orfano dell’infortunato Orlino e dello squalificato Quinellato, sceglie di partire col cinque composto da Genchi, Rafinha, Dudu, Reyno e Tarantino.

Il Bitonto ci prova ma è ancora figlio dei suoi errori, tant’è che il vantaggio deriva da un giro palla lento e prevedibile che permette a Giannace di presentarsi davanti a Genchi e fare 1-0.

Cambia la dinamica ma non il modus operandi per i neroverdi, che da una palla sanguinosa rischiata per via orizzontale, si vedono intercettare la sfera e subire una ripartenza letale che permette a Grandinetti di battere Genchi e fare 2-0 per i lucani.

Stessa sorte per la terza rete, quando il pressing asfissiante dei bianconeri manda in confusione il Bitonto che scarica velocemente palla, perdendola e consentendo a De Fina, a tu per tu col portiere, di fare 3-0.

Ferito e con le idee confuse, il Bitonto prova a scuotersi e lo fa con Tarantino che si mette in proprio, ruba palla, avanza di un paio di metri e col sinistro centra l’angolino sotto la traversa per la rete che dà speranza al Bitonto: 3-1.

All’intervallo è 3-1 Senise.

Nella ripresa mister Chiereghin non cambia il suo starting five.

In avvio di ripresa il Bitonto parte forte e si fa vedere con costanza nella metà campo avversaria, creandosi numerose palla da goa ma riuscendo nell’impresa di cestinarle tutte, sia per scarso cinismo sia per la solita buona dose di sfortuna.

Così, dopo aver fallito le numerose opportunità per riaprire ufficialmente la gara, i neroverdi subiscono la quarta rete di giornata per opera di Giannace che ancora una volta in ripartenza si presenta davanti a Genchi e fa 4-1 per il Senise.

Il Bitonto, nonostante il pesante passivo, non molla e prova a tenersi ancora aggrappato alla gara con tutte le sue forze grazie a Dudu ,che calcia dalla distanza, mette in difficoltà il portiere e consente a Tarantino di ribattere in rete e fare 4-2.

La gioia della rete però dura poco, con la pressione alta del Senise che ancora una volta mette in difficoltà i neroverdi, che si vedono rubare palla e fanno registrare l’ennesima ripartenza cinica dei padroni di casa che fanno 5-2 con Da Costa.

Il gancio subito in pieno volto questa volta scuote definitivamente i neroverdi, che accorciano ancora una volta con Dudu bravo a centrare la porta dal limite col sinistro (5-3) e poi si portano sotto di una sola lunghezza con Tarantino, che riceve palla centralmente da Dudu, mira la porta e la centra sia per il goal del 5-4 che riapre la gara, sia per la sua prima tripletta in maglia neroverde.

Il Senise accusa il colpo, il Bitonto fiuta la grossa opportunità e dopo una bella azione corale Lovascio si fa trovare nel posto giusto al momento giusto e col sinistro mette dentro la rete del 5-5.

Nel suo momento migliore, però, il Bitonto implode e si addormenta a difesa su un fallo laterale per i padroni di casa, con la sfera che attraversa tutta l’area di rigore, prima di essere spinta in rete col petto da Da Costa che porta nuovamente in vantaggio i suoi: 6-5.

Mister Chiereghin sceglie così di giocarsi il tutto per tutto con la carta del quinto uomo di movimento, ma la stanchezza dovuta agli impegni ravvicinati non consente al Bitonto di far girare velocemente la palla per trovare gli spazi giusti e per il Senise è un gioco da ragazzi rubare palla e metterla dentro per il definitivo 7-5 ancora con Da Costa, che mette a segno la sua personale tripletta.

Prossimo impegno per il Bitonto, la sfida casalinga di sabato contro la Diaz Bisceglie.