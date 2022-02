Luciléia  e Cenedese firmano il pari spettacolo con la Lazio: 3-3

Sul filo delle emozioni.

Il pensiero da brividi della presidentessa onoraria Loredana Sifanno in omaggio al popolo ucraino, la bolgia da mille e una notte dei bitontini sugli spalti, la doppietta dell’eterna e meravigliosa Luciléia, il funambolismo dell’instancabile Cenedese, i rimpianti per la rimonta subita e l’orgoglio per non aver assaporato ancora una volta l’odore della sconfitta e mantenuto a debita distanza in classifica le laziali.

È stato il solito tour delle emozioni forti, quello di ieri pomeriggio al Pala Pansini di Giovinazzo, per le ragazze del Bitonto C5 Femminile.

Un pomeriggio di sport che, se sul campo ha dato come esito finale il pari fra le due squadre, sugli spalti, a fine gara, ha sancito come unico vincitore il pubblico bitontino, omaggiato anche dalle avversarie.

Prossimo impegno per le leonesse, il derby di venerdì in quel di Bisceglie.

LA PARTITA

Mister Marcio Santos orfano dell'infortunata Taina Santos, sceglie di partire col cinque composto da Tardelli, Diana Santos, Othmani, Cenedese e Lucileia.

Il Bitonto parte bene e nei primi tre minuti sfiora la rete coi tentativi in area di rigore di Diana e Luciléia, deviati in angolo dal portiere.

La Lazio è sorniona, però, e alla prima occasione trova il goal con Grieco al 3' che sfrutta un vuoto difensivo per battere Tardelli e fare 0-1.

Il Bitonto prova a reagire subito, ma il tiro di Diana Santos in area termina fuori di poco.

Sul ribaltamento di fronte, la Lazio sfiora il raddoppio con Marchese, che dribbla Tardelli ma a porta sguarnita centra il palo.

Al 12' Pernazza, servita da Diana sulla sinistra, si presenta a tu per tu col portiere, con quest'ultimo che in uscita bassa le sbarra la strada.

La pressione del Bitonto è altissima e al 10' arriva il pari con Cenedese, che spinge in rete l'assist di Diana in ripartenza per l' 1-1 Bitonto.

Il Bitonto non molla e al 12' si porta in vantaggio con la magia di Luciléia che riceve da angolo e dal limite, col destro di prima, indovina il pertugio giusto per il goal che vale il vantaggio: 2-1.

La Lazio prova a reagire, ma il tiro a botta sicura di Marchese è neutralizzato splendidamente dalla mano aperta di Tardelli che le dice di no.

All'intervallo è 2-1 Bitonto.

Nella ripresa mister Santos non vara il cinque della prima frazione di gioco.

I ritmi sembrano calare, ma al 2' una ripartenza micidiale di Cenedese, mette Luciléia nelle condizioni di spingere in rete la sfera sul secondo palo per il 3-1 del Bitonto.

La Lazio incassa ma reagisce ed al 4' accorcia le distanze con Marchese, che riceve in area e col destro batte Tardelli per il 2-3 laziale.

Il Bitonto non si scompone e al 9' ci prova con Othmani, il cui destro dal limite si spegne sul fondo.

Al 13' Luciléia ci prova dal limite col sinistro, palla alzata in angolo dal portiere. Sugli sviluppi della battuta è miracoloso il portiere ospite, sul tiro ravvicinato di Pernazza.

La Lazio si gioca la carta del quinto uomo di movimento e la mossa porta i suoi frutti con Grieco che sul secondo palo fa 3-3.

Nei minuti finali il Bitonto ci prova con tutte le forze, ma la Lazio tiene botta e al fischio finale è 3-3.

Prossimo impegno per il Bitonto, il derby di venerdì contro il Bisceglie.