Dudu al fotofinish firma il pari nel derby col Palo: 1-1

Una notte da derby.

È stato ancora una volta l'ultimo giro di lancette, quello che sa mettere alla prova cuori e corde vocali, quello scritto da qualche parte nella storia di questo club, il minuto dove tutto può accadere.

Mentre scorrevano sulla pellicola del tempo tutte le imprecazioni per l'ennesima gara destinata al tragico finale, è stato il mancino del brasiliano Dudu ad ergersi a mezz'aria, impattando al meglio la sfera della speranza e spedendola in rete per il goal che vale il pari nel derby contro il Palo.

LA PARTITA

Mister Roberto Chiereghin sceglie di partire col cinque composto da Genchi, Rafinha, Dudu, Reyno, Quinellato.

Il Palo parte bene e al 3' solo un'uscita bassa di Genchi evita il peggio su Chavez.

Il Bitonto reagisce al 5' con Quinellato che si gira bene in area ma calcia fuori.

Al 6' ci prova Dudu sugli sviluppi da angolo, ma il suo tiro centrale è spazzato dalla difesa.

Al 9' doppia chance per il Bitonto con Reyno e Dudu dal limite, ma il portiere di casa è reattivo e devia in entrambi i casi.

Al 13' il Palo sfrutta un'amnesia difensiva su calcio piazzato e fa 0-1 con Anderson.

Al 15' ancora sugli sviluppi di un calcio piazzato, il Bitonto rischia l'autogoal, ma è superlativo Genchi con la mano di richiamo ad alzare in angolo.

Il Bitonto prova a reagire al 16', ma il tiro di Lovascio da ottima posizione termina alto.

Al 19' clamorosa occasione per il Bitonto con Quinellato che, a tu per tu col portiere, centra prima il palo, poi sulla respinta l'intervento miracoloso del portiere.

L'ultima emozione del primo tempo è ancora di marca bitontina, con Dudu che riceve da angolo, si coordina col sinistro ma trova l'ottima risposta del portiere in angolo.

All'intervallo è 0-1 Palo.

Nella ripresa mister Chiereghin non cambia il cinque iniziale.

Il Palo parte forte e solo un ottimo intervento di Genchi su De Baro evita il raddoppio agli avversari.

Al 3' il Bitonto sfiora il pari con Reyno che dribbla il portiere ma calcia sul fondo da ottima posizione.

Al 4' Rafinha si mette in proprio, recupera la palla, avanza e calcia dal limite, trovando la risposta del portiere in angolo.

Al 6' Dudu ci prova da sinistra, ma l'uscita bassa del portiere gli nega la gioia del goal.

Al 12'Dudu si mette in proprio, salta il portiere ma il suo tentativo si spegne sul palo.

Al 14' si fa vivo il Palo col tiro di Solimini, ma Genchi vola e devia in angolo.

Al 17' Genchi è superlativo a salvare sul tiro ravvicinato di Chavez in area di rigore.

Mister Chiereghin si gioca il tutto per tutto al 17' col quinto uomo di movimento e dopo il tentativo parato a Tarantino, al 19' ad uno dalla fine, Dudu si fa trovare nel posto giusto al momento giusto e col sinistro a mezza altezza fa esplodere il Pala Borsellino per l'1-1 Bitonto.

Nei secondi finali il Bitonto ci prova ma non sfonda e all'ultimo secondo solo un intervento prodigioso di uno straordinario Genchi manda le due squadre al fischio finale sull'1-1.

Prossimo impegno per il Bitonto, la trasferta di sabato in quel di Mirto.