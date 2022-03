Venerdì sera da leonesse: poker al Bisceglie in un bagno di folla neroverde

Metti un venerdì sera dei bitontini.

La staffetta quattro per cento dal lavoro, la tangenziale libera, la cena al sacco, le bandiere neroverdi, i cori a squarciagola, le meraviglie di Lucilèia (2),Diana Santos e Tardelli, la sofferenza negli ultimi secondi e la festa finale.

È stato un venerdì sera da ricordare, immortalare in una cartolina e rendere eterno, quello dei bitontini che ieri hanno dato vita ad un vero e proprio esodo in direzione Bisceglie, per assistere al derby delle leonesse.

Un derby lottato, sudato, difeso e conquistato con una prestazione di cuore e di tecnica che permette alle leonesse di continuare a restare nella scia delle grandi e di prepararsi al meglio alla sfida di domenica prossima contro il Tiki Taka Francavilla.

LA PARTITA

Mister Santos schiera il cinque consolidato composto da Tardelli, Diana Santos, Lucileia, Othmani e Cenedese.

L'avvio del Bitonto è ottimo e al 1' è già vantaggio con Lucilèia che riba palla e a porta sguarnita fa 0-1.

Al 4' una scatenata Lucilèia se ne va al suo diretto avversario, sterza sul destro ma calcia centrale.

Al 6' il Bisceglie si fa vedere con un bel destro a giro di Giuliano, su cui Tardelli si supera e devia in angolo.

Al 13' il Bitonto raddoppia e lo fa con una magia su punizione di Diana Santos che con un pallonetto docile manda la palla a sbattere prima sulla traversa e poi in rete per lo 0-2.

All'11' si fa vivo anche il Bisceglie che coglie la traversa con Aline a tu per tu con Tardelli dopo un'ottima ripartenza. Ancora Aline ci prova due minuti più tardi col destro dal limite, ma Tardelli vola con la mano di richiamo e devia in angolo.

Il Bitonto è sornione e al 14', dopo una splendida manovra corale, cala il tris con Lucilèia che riceve da Cenedese e a porta vuota deposita in rete la palla dello 0-3.

Al 16' Diana dimostra di avere il piede delicato e ci riprova in pallonetto, questa volta però la palla sbatte sulla traversa e sulla linea e il Bisceglie tira un respiro di sollievo.

All'intervallo è 0-3 Bitonto.

Nella ripresa mister Santos non cambia e ripropone lo stesso cinque della prima frazione di gioco.

L'avvio di ripresa del Bitonto non è dei migliori e al 5' il Bisceglie prova a tornare in partita col goal dell'ex Nancy Loth, che sfonda centralmente e batte Gabi Tardelli: 1-3.

I padroni di casa ci credono e un minuto più tardi Aline calcia da destra ma il suo tiro è centrale.

Il Bitonto prova a reagire ma il tiro di Lucileia all'8' dalla corsia di sinistra è centrale.

Il Bisceglie si gioca il tutto per tutto ed inserisce il quinto uomo di movimento.

Al 16' Lucileia prova a rompere la pressione del Bisceglie con in destro in area di rigore a tu per tu, parato dal portiere.

A spezzare i sogni di gloria del Bisceglie è però Tardelli che a quarantasette secondi dalla fine calcia dalla propria porta e fa 4-1.

Il Bisceglie non molla e con Giuliano pochi secondi più tardi fa 2-4.

Cambia poco la sostanza: il Bitonto al fischio finale fa suo il derby, esulta e si prepara alla sfida di domenica contro il Francavilla.