Bitonto Calcio: via De Luca, al suo posto ingaggiato Alessandro Potenza

La sconfitta interna per 0-1 contro il Casarano, con conseguente sorpasso in classifica da parte del Francavilla, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Con la vetta che ora dista sei punti.

La società neroverde, dopo essersi trincerata dietro il silenzio stampa, è passata alle vie di fatto: esonerato l’allenatore Claudio De Luca e ingaggiato al suo posto Alessandro Potenza, ex calciatore di serie A.

“Il neo tecnico neroverde sarà affiancato dai collaboratori tecnici Ciro Radatti e Antonio Cursio – si legge nel comunicato diffuso dall’Us Bitonto Calcio – mentre sono confermati nello staff Luigi Anaclerio e Gianni Iurino, nei ruoli rispettivamente di allenatore in seconda e preparatore dei portieri.

Mister Alessandro Potenza condurrà questo pomeriggio il suo primo allenamento alla guida del Bitonto e verrà ufficialmente presentato agli organi di informazione nel corso di una conferenza in programma sabato mattina, 12 marzo, alle 12, presso la sala stampa 'Ciccio Marrone' dello stadio 'Città degli Ulivi' di Bitonto, al termine dell’allenamento di rifinitura in vista della gara di domenica prossima contro la Team Altamura. Alla presentazione parteciperanno il presidente Francesco Rossiello ed il direttore dell’area tecnica Fabio Moscelli.

Classe 1984, nato ad Apricena, in provincia di Foggia, l’8 marzo di 38 anni fa, Potenza arriva a Bitonto per la sua sesta avventura su una panchina, dopo le precedenti esperienze in Serie D con MadrePietra (club del suo luogo di nascita), Recanatese, Fidelis Andria (la sua migliore stagione, finora) e Audace Cerignola, e la breve parentesi in Lega Pro alla guida dell’Arezzo.

Da giocatore Potenza è cresciuto nelle giovanili di Foggia e Inter, è stato un difensore centrale (o all’occorrenza terzino destro) che può vantare oltre 130 presenze in Serie A, con le maglie di Ancona, Parma, Chievo Verona, Fiorentina, Genoa e Catania, casacca quest’ultima indossata per ben cinque stagioni. A seguire, la Serie B a Modena e la Serie C con Foggia e Casertana, club con il quale ha concluso la sua carriera da calciatore. Nel mezzo anche due esperienze all’estero, col Mallorca nella Liga Spagnola (17 presenze) e nella massima serie calcistica indiana.

«Ringrazio il presidente Rossiello e il direttore Moscelli – sono le prime parole del nuovo allenatore del Bitonto –.per questa opportunità. Nell’ambito calcistico si parla molto bene del Bitonto e del suo presidente, una persona per bene, non lo scopro di certo io e queste ore ne sono state la dimostrazione».

«Porto, assieme al mio staff, tanto entusiasmo e una gran fame, fondamentali nel calcio indipendentemente dalla categoria. Siamo dinanzi ad uno sprint finale lungo due mesi e mezzo – ha aggiunto mister Potenza – e bisogna fare pochi calcoli e vivere giorno dopo giorno con la massima intensità. In questo momento l’obiettivo, di comune accordo con la società, è quello di pensare domenica dopo domenica, la partita più importante è quella di Altamura. Poi si potrà pensare ad altro».

«Conosco le caratteristiche dei giocatori che compongono l’organico – ha concluso – e avrò modo di parlare coi ragazzi. C’è una squadra forte, che fino a due settimane fa era in vetta alla classifica e per questo va riconosciuto anche a Claudio De Luca di aver fatto un percorso molto positivo fino a poche settimane fa».