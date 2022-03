Il Bitonto sfida il Tiki Taka per consolidare il terzo posto

Archiviato il derby vittorioso contro il Bisceglie, si torna a respirare l’aria di una sfida ad alta quota per il Bitonto C5 Femminile che nel diciannovesimo turno del campionato nazionale di serie A affronterà le abruzzesi del Tiki Taka Francavilla.

Reduci dalla straripante vittoria per 9 reti a 1 contro il Padova sempre più fanalino di coda, il Tiki Taka è una delle squadre rivelazioni del torneo, come testimonia il quarto posto in classifica ad una sola lunghezza proprio dalle neroverdi.

Trentacinque punti, dunque, figli di undici vittorie, due pareggi e sole cinque sconfitte, con ottantaquattro reti segnate e cinquanta subite. Una squadra votata all’attacco, che trova il proprio punto di riferimento in quel reparto nell’esperta Debora Vanin, autrice di venti tre reti in campionato.

Servirà dunque il Bitonto in versione super per avere la meglio delle abruzzesi, staccarle in classifica e blindare il terzo posto. L’entusiasmo è quello dei giorni migliori dopo la vittoria ottenuta lo scorso venerdì in trasferta contro il Bisceglie per 4 reti a 2, dinanzi ad una cornice di pubblico bitontino straordinaria.

Una vittoria con la quale le leonesse hanno subito reagito al pari casalingo contro la Lazio e portato a trentasei i propri punti in classifica, con 71 goal segnati e 43 subiti.

Una sfida nella sfida, invece, per l’asso brasiliano Luciléia, che con le sue 23 reti all’attivo, tenterà, prima di partire insieme per il ritiro della nazionale brasiliana, di raggiungere e magari superare proprio Vanin distante due lunghezze.

Gli ingredienti per la sfida da non perdere ci sono tutti.

Marcio Santos è consapevole della difficoltà della partita: “Il Tiki Taka è una delle squadre più in forma del campionato. Nei primi mesi di quest’anno ha avuto un rendimento straordinario. Sarà una partita difficile in cui dovremo prima di tutto evitare gli errori commessi all’inizio della gara di andata e poi riuscire ad imporre il nostro modo di giocare senza mai tralasciare la fase difensiva. È una partita importantissima: siamo a fine stagione e i punti che si conquistano o si perdono pesano tantissimo. Avremo dalla nostra parte ancora una volta il nostro grande pubblico. Dopo le emozioni che ci hanno regalato a Bisceglie, dobbiamo ringraziarli con una delle nostre prestazioni casalinghe. Non dimenticando che questa partita, poi, ce la ritroveremo pari pari tra meno di un mese in Final Eight”.

Il presidente Silvano Intini tiene molto a questa partita “per l’amicizia personale che mi lega a Marco Tiberio e a tutta la società. Domenica sarà un giorno di festa con un gruppo di cittadini di Francavilla che verranno a Bitonto, visiteranno la città e poi gusteranno anche le nostre prelibatezze gastronomiche. Poi tutti insieme ci godremo lo spettacolo che le nostre squadre sanno offrire sul parquet. Ovviamente mi aspetto che le mie leonesse vincano la partita, così da giocare con più tranquillità le ultime tre gare e presentarci ai play off in buona posizione, ma guarderò con interesse anche un risultato a favore delle avversarie. Sarà una grande giornata di festa, celebreremo l’amicizia delle nostre società e cercheremo, ancora una volta, di promuovere il lato migliore del futsal femminile made in Italy”.

Ad arbitrare la partita saranno Dario Pezzuto, primo arbitro e Giovanni Bonaduce secondo arbitro. Al cronometro Antonio Nappo.

Appuntamento dunque a domani alle 18 al Pala Pansini di Giovinazzo per Bitonto C5 Femminile vs Tiki Taka Francavilla. Diretta streaming su www.futsaltv.it.