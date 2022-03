Il Bitonto si fa male da solo, e il Torremaggiore passa 3-4

Il finale che vorresti cancellare.

Si è fatto strada nel buio a tarda notte, quando tutto il mondo dorme e le strade sono vuote, quello scomodo interrogativo che arrovella tutti gli addetti ai lavori in casa Futsal Bitonto: “Perché proprio a noi?”

Perché non è bastato neanche giocare tre quarti di gara alla pari con un roster ben strutturato come quello del Torremaggiore, per tornare alla vittoria e venir fuori da quel tunnel profondo che sta risucchiando i neroverdi di gara in gara?

Un tunnel dentro il quale sono precipitati in caduta libera i due errori fatali, figli di una rotazione sempre più ridotta al minimo e ad una conseguente stanchezza sempre più precoce, negli ultimi minuti di gara.

Due amnesie che hanno spazzato via un ottimo primo tempo, condotto in vantaggio per tre a uno grazie alle reti di Reyno, Dudu e Quinellato, condannando il Bitonto alla quinta sconfitta in sei gare. Un trend spaventoso a cui bisogna necessariamente metter fine a partire dalla sfida salvezza di sabato contro il Potenza.

LA PARTITA

Orfano dello squalificato Acquafredda, Mister Chiereghin sceglie di partire col cinque composto da Genchi Rafinha, Dudu, Reyno e Quinellato.

Al 3' ci prova Pineiro ma Genchi devia in angolo.

Sul ribaltamento di fronte ci prova dalla distanza Rafinha, ma anche in questo caso, il portiere devia sopra la traversa.

Al 5' però il Torremaggiore passa e lo fa con Murgo che au schema da angolo, si fa trovare sul secondo palo e fa 0-1.

All'8' prova a reagire il Bitonto, ma i tentativi di Rafinha e Reyno vengono sventati dal portiere anche con l'aiuto della traversa.

Il minuto è quello giusto e Reyno penetra centralmente e con um bolide sinistro sotto la traversa fa 1-1.

Il Bitonto non molla ed al 10' dopo un ottimo scambio Dudu col mancino sul secondo palo fa 2-1 per il Bitonto.

Al 13' Tarantino sfiora il goal dell'anno coordinandosi al volo da angolo, ma il portiere ospite si supera e smanaccia in angolo.

Al 18' Reyno se ne va di gran carriera sulla sinistra e incrocia, palla che sibila il palo e si spegne sul fondo.

Al 19' è ancora letale Reyno a recuperare palla e a servire a Quinellato un cioccolatino che il brasiliano non sbaglia per il 3-1 Bitonto.

Al venti secondi dalla fine Rafinha serve Quinellato sul secondo palo che in scivolata non riesce a mettere dentro e all'intervallo è 3-1 Bitonto.

Nella ripresa mister Chiereghin non cambia e ripropone lo stesso cinque iniziale della prima frazione di gioco.

Il Torremaggiore parte forte e si gioca il tutto per tutto col quinto uomo di movimento.

La mossa si rivela vincente con Pineiro che al 3' fa 3-2 con un sinistro potente sotto la traversa.

Il Bitonto risponde alla stessa maniera con Lovascio come quinto uomo di movimento.

Al 7' però il Torremaggiore sfiora il pari con un bolide di Murgo che centra il palo col sinistro dal limite.

Al 9' un super intervento di Genchi su Heredia tiene ancora in partita il Bitonto.

Al 14' è ancora straordinario Genchi in due circostanze a salvare su Murgo.

Al 18' però il Bitonto sbaglia un'uscita difensiva ed il Torremaggiore è cinico e fa 3-3 con Heredia a tu per tu con Genchi.

Il peggio però deve ancora arrivare ed arriva al 19' quando da un'altra palla persa in maniera banale, il Bitonto spiana le vie del goal a Mura che a porta vuota deposita e fa 3-4.

Nei secondi finali il Bitonto ci prova solo con l'inerzia ed al fischio finale è 3-4 per il Torremaggiore.