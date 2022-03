Luciléia e Cenedese riaccendono il sorriso del Bitonto: 3-4 al Granzette

I tocchi verde-oro che spazzano via il grigiore.

Lampi carioca, bellezze tecniche e classe sudamericana o puro spirito do Brasil.

Si corre seriamente il rischio di esaurire gli aggettivi, per descrivere le doppiette di Luciléia e Cenedese, con cui il Bitonto C5 Femminile ha fatto del Veneto ancora una volta una terra fertile, ritrovando la vittoria e il podio della classifica di serie A.

Quattro goal di bellezza tecnica, tattica e caratteriale, con cui le leonesse spazzano via dubbi e paure e lanciano un messaggio forte e chiaro: “Ci siamo, sappiamo ancora ruggire e splendere”.

Finisce dunque quattro a tre per il Bitonto la sfida valevole per il ventesimo turno del campionato di serie A contro il Granzette.

Sotto dopo soli 17 secondi le le ragazze di mister Santos hanno reagito alla grande, riscattando la sconfitta della scorsa settimana e agganciando nuovamente il terzo piazzamento in classifica.

Prossima sfida la gara casalinga del 3 aprile contro lo Statte.

LA PARTITA

Orfano della squalificata Diana Santos ma con Taina nuovamente a disposizione dopo oltre un mese, mister Marcio Santos sceglie di partire col cinque composto da Tarleii, Othmani, Shaiane De Camargo, Pernazza e Cendese.

L’avvio di gara per il Bitonto è tutto in salita, col Granzette che dopo soli 17 secondi dal fischio d’inizio si porta in vantaggio con Pereira, che si presenta a tu per tu con Tardelli e col destro manda la palla nell’angolino basso per il vantaggio dei padroni di casa. 1-0

Il Bitonto non si scompone ed accenna la reazione al 4’, quando la botta di Luciléia su calcio di punizione dal limite si stampa sulla traversa.

È il preludio al goal che arriva un minuto più tardi, quando Cenedese riceve palla in area da fallo laterale e col mancino spinge la palla in rete per il pari del Bitonto. 1-1

Al 9’ Pernazza sfonda di forza centralmente ma il suo tiro è deviato in angolo dal portiere di casa.

All’11’ il Granzette torna a farsi vivo con Da Rocha che rientra sul destro dalla corsia di sinistra, ma apre troppo il compasso e la sfera termina sul fondo alla sinistra di Tardelli.

Al 13’ Taina Santos riceve da rimessa laterale e calcia dal limite dell’area di rigore, ma a rovinarle il suo rientro in campo, perfetto dopo l’infortunio, è il secondo legno di giornata.

All’intervallo è 1-1.

Nella ripresa mister Marcio Santos cambia le carte in tavola e schiera Tardelli, Cenedese, Othmani, Shaiane De Camargo e Luciléia.

L’avvio di ripresa è tutt’altra cosa e dopo pochi secondi Luciléia calcia dal limite col destro, ma trova la risposta in angolo del portiere.

L’ottimo avvio è premiato un minuto più tardi, quando Cenedese serve splendidamente col tacco Lucilèia che difende palla, si gira e col destro in caduta batte il portiere di casa per il vantaggio del Bitonto: 1-2.

Il Granzette accusa il colpo e al 7’ capitola ancora sotto il goal di Cenedese che riceve dalla corsia di sinistra, si presenta a tu per tu col portiere e con un chirurgico mancino manda la sfera nell’angolino basso per l’1-3 Bitonto.

All’8’ tenta la via della gloria anche Shai il cui destro di potenza dal limite sugli sviluppi di un calcio d’angolo è deviato sopra la traversa dalle mani del portiere.

Il predominio del Bitonto è netto e si concretizza ancora al 9’ quando Lucilèia riceve all’altezza del dischetto di rigore da Cenedese in ripartenza, apre il piattone e manda la sfera sotto le gambe del portiere sia per l’1-4 Bitonto che per la propria doppietta personale.

Il Granzette capisce che la gara è tutta in salita e sceglie di giocarsi la carta del quinto uomo di movimento.

A provare ad approfittare della porta sguarnita è Cenedese al 14’ il cui tiro a botta sicura si stampa sul palo, il terzo di giornata, attraversa tutto lo specchio di porta e poi si spegne sul fondo.

Il Granzette ringrazia e, dopo aver sfiorato la seconda rete di giornata con Da Rocha, il cui tiro è sventato miracolosamente dai riflessi di Gabi Tardelli, trova la rete che riapre la gara al 17’ con Pereira, che riceve al centro dell’area da destra e fa 2-4.

Il Granzette continua a premere sull’acceleratore, il Bitonto si difende con ordine, ma a trenta secondi dalla fine concede iltris a Pereira che si coordina dalla lunga distanza e col destro non lascia scampo a Tardelli per il 3-4 Granzette.

Negli ultimi tenta secondi il Bitonto gestisce nervi e tatticismi, e al suono finale della sirena è 3-4 per il Bitonto che torna subito al successo e si prepara alla sfida di domenica 3 aprile contro il Real Statte.