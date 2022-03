Le prodezze di Dudu e Tarantino tengono in vita il Bitonto: 4-4 a Potenza

L’impronta silenziosa del leone.

Potrebbe aver tracciato un solco tanto impercettibile e silenzioso quanto profondo, il pari di sabato in terra lucana per il Futsal Bitonto.

Nell’ennesimo tornado di emozioni forti e contrastanti della stagione, i leoni vanno sotto di tre, rimontano in grande stile con la tripletta di Dudu e goal di Tarantino, ma ancora una volta nel loro momento migliore si fanno male da soli, e tutto quello che riescono a portar via da Potenza è un punto in classifica che emette ad alta voce il proprio giudizio: il destino del leone è tutto ancora tutto nelle sue mani.

Finisce dunque 4-4 la sfida salvezza del ventiduesimo turno del campionato nazionale di serie B fra Potenza e Bitonto.

Un Bitonto chiamato ora a ritrovare le energie fisiche e mentali necessarie per affrontare le ultime quattro gare della stagione, a partire dalla sfida casalinga del 2 aprile contro il Castellana.

LA PARTITA

Orfano dell’infortunato Orlino e con Reyno appiedato per un turno dal giudice sportivo, mister Roberto Chiereghin sceglie di partire col cinque composto da Genchi, Rafinha, Dudu, Acquafredda e Quinellato.

Pronti via, il Bitonto sfiora la rete con Acquafredda che servito sul secondo palo da Dudu, si vede negare la gioia della rete dall’uscita bassa del portiere di casa.

Il Potenza reagisce al terzo sfiora la rete con Thiago che in pallonetto supera Genchi, ma sbaglia la mira e calcia fuori.

Il Potenza però ha la saggezza di aspettare e al 5’ si porta in vantaggio con Gines che controlla palla in area di rigore, si gira e con un diagonale destro rasoterra batte Genchi per il vantaggio Potenza. 1-0

Il Bitonto tenta la razione con Quinellato il cui tiro si spegne sul fondo, il Potenza attende ancora e colpisce all’8’ ancora con Vega, che da fallo laterale riceve in area di rigore, calcia di prima, trova la deviazione decisiva di un difensore del Bitonto e fa 2-0 per il Potenza.

I neroverdi accusano il colpo ed una manciata di secondi più tardi da calcio d’angolo incassano il tre a zero per opera di Vega, che anticipa tutti sul secondo palo e col piattone destro fa 3-0 per il Potenza.

Il Bitonto ancora scosso, prova a reagire al 10’ con Lovascio, il cui tiro da posizione centrale in area di rigore è respinto con entrambe le mani dal portiere.

Dalla seguente rimessa laterale, Dudu riceve, controlla e scarica in porta un sinistro chirurgico che bacia il palo e si spegne in rete per il goal del Bitonto:1-3.

Il goal messo a segno da vigore al Bitonto che al 14’ accorcia ulteriormente le distanze con Tarantino, bravo a ricettare un passaggio in orizzontale del Potenza sul pressing alto di Lovascio, per presentarsi a tu per tu col portiere, raccogliere la prima respinta di quest’ultimo e col collo destro spingere di forza in rete la palla del 2-3.

Il Potenza però è tutt’altro che domo ed al 17’ sfiora la quarta rete di giornata ancora con Vega che apre il piattone in area ma per fortuna del Bitonto calibra male la mira, con la sfera che sibila il palo e si spegne sul fondo.

Al 18’ Tarantino apre per la corsa di Dudu sulla sinistra che ci prova di prima, ma trova la risposta coi piedi in angolo del portiere.

Al 19’ Dudu ci prova dalla corsia opposta ma è ancora reattivo De Blasi a respingere con entrambe le mani.

Il Bitonto aumenta la pressione e pochi secondi più tardi rimette tutto in pari ancora con Dudu che riceve da calcio piazzato da Acquafredda, si coordina col sinistro e centra ancora una volta la porta facendo passare la sfera fra le gambe di De Blasi per il 3-3 Bitonto.

Il Bitonto prova il sorpasso definitvo a venti secondi dalla sirena con Quinellato che calcia da sinistra, ma trova la risposta di De Blasi.

È 3-3 all’intervallo.

Nella ripresa mister Chiereghin non cambia e si affida allo stesso cinque della prima frazione di gioco.

Il Bitonto parte bene ed al 3’ su una palla filtrante che attraversa tutto il campo, Dudu si fa trovare nel posto giusto al momento giusto sul secondo palo ed in scivolata fa 3-4 per il Bitonto e tripletta personale.

Al 5’ Acquafredda serve Quinellato in corsa che calcia di prima dalla corsia di destra, trovando la riposta in angolo del portiere.

Al 6’ il Potenza si fa vivo nella metà campo del Bitonto e sfiora la rete con Vega che servito sul secondo palo, calcia alto da ottima posizione e grazia i neroverdi.

Nel momento in cui il Bitonto sembrava avere la gara in pugno però, un innocuo retro passaggio di Quinellato trae in inganno Genchi che si lascia scivolare la sfera sotto il piede e permette al Potenza di pareggiare clamorosamente 4-4.

Il Bitonto tramortito rischia il nuovo sorpasso con Thiago la cui conclusione in area viene allontanata dalla difesa neroverde.

Al 12’ Lovascio ci prova con sinistro dal limite, ma il suo tiro termina fuori di poco sul secondo palo.

Al 14’ Tarantino servito sul secondo palo prova la soluzione in pallonetto, ma il suo tentativo si spegne sull’esterno della rete.

Sul ribaltamento di fronte Genchi si riscatta dell’errore precedente respingendo per ben due volte i tentativi ravvicinati di Gines.

Il Bitonto non molla ed al 17’ sfiora la rete del vantaggio con Tarantino che riceve al centro dell’area di rigore, calcia di prima, ma trova il salvataggio sulla linea del difensore di casa che gli nega la gioia della rete.

Il Potenza si gioca il tutto per tutto ed a trenta secondi dalla fine sfiora la rete del vantaggio con Vegas che difende palla, si gira ma calcia di poco fuori alla destra di Genchi.

Il Bitonto tenta il colpo grosso e ad undici secondi dalla fine Quinellato calcia in caduta ma trova l’attenta risposta del portiere che devia in angolo.

Sulla seguente battuta non accade più nulla ed al fischio finale è 4-4 fra il Potenza ed il Bitonto.

Col punto guadagnato, i neroverdi salgono a quota ventidue punti in classifica, si portano a più tre sul piazzamento play out e si preparano alla sfida casalinga contro il Castellana, alla ripresa fra due settime.