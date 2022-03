Su Delta TV le partite in differita del Bitonto C5 Femminile

Dallo scorso febbraio il Bitonto C5 Femminile ha sottoscritto un accordo con l'emittente Delta TV, visibile in Puglia e Basilicata sul canale 78 del digitale terrrestre, per la trasmissione in differita di tutti gli incontri di campionato sino a fine stagione.

Gli incontri vanno in onda il martedì alle 21 e nelle prime trasmissioni hanno registrato un grande successo di pubblico.

“Il progetto – fa sapere la società in un comunicato – viene sostenuto dal Gruppo Intini e fa parte del percorso di promozione dell'attività della squadra che milita in serie A e di promozione del futsal, troppo spesso relegato a piccole pillole informative se non del tutto ignorato dalle televisioni nazionali e locali.

Numerose sono le iniziative allo studio per incrementare ulteriormente la presenza del futsal sui media mainstream. L'auspicio e l'obiettivo del progetto è che il futsal, e quello femminile in particolare, riesca a ritagliarsi uno spazio fisso e ampio nei palinsesti di radio e televisioni”.

Il prossimo appuntamento è per questa sera alle 21 e domani alle 16.30 con la differita di Granzette-Bitonto C5.