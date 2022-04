Leonesse sfavillanti, Statte ko: 3-0

Chi non si emoziona, probabilmente non ha un cuore.

Forse sì, ci voleva proprio il nero della terza divisa indossata ieri, per andare a sfinire alla perfezione un pomeriggio dalle solite e meravigliose emozioni forti.

L'esodo di passione ed entusiasmo dei novecento bitontini in quel di Ruvo, le magie di Pernazza, Cenedese e Diana Santos e le parate al limite dell'incredibile di Gabi Tardelli, coi guantoni pieni di magia e il cuore pieno di tristezza per la perdita dell’amata nonna.

Un tre a zero allo Statte che vendica la sconfitta dell'andata e permette alle leonesse sia di blindare il terzo posto, sia di presentarsi nel migliore dei modi alla sfida di Coppa Italia di giovedì contro il Francavilla.

LA PARTITA

Orfano dell'infortunata Lucileia, mister Marcio Santos sceglie di partire col cinque composto da Tardelli, Diana Santos, Cenedese, Othmani e Pernazza.

Dopo le prime avanzate dello Statte, il Bitonto sfiora due volte il goal, prima con Diana Santos il cui sinistro è deviato in angolo dal portiere, poi con Pernazza che, sugli sviluppi dello stesso angolo, centra il palo col destro.

Il goal è nell'aria e arriva al terzo minuto con Pernazza, che riceve sul secondo palo da Cenedese e in scivolata fa 1-0.

Al 4' Taina serve di petto Othmani che in area calcia alto.

Al 6' Tardelli in un' insolita versione avanzata calcia dal limite ma trova la deviazione in angolo.

Il Bitonto continua a premere sull'acceleratore e all'11' raddoppia con Cenedese che servita sulla destra controlla con la suola e col sinistro manda rasoterra in rete nell'angolino la palla del 2-0 Bitonto.

Al 12' prova a farsi vivo lo Statte col tiro dalla sinistra di Viola che sibila il palo e si spegne sul fondo.

Al 15' ci prova ancora lo Statte con Belam dal limite, ma Tardelli in volo smanaccia e chiude lo specchio della porta.

Al 16' invece, la stessa Tardelli usa corpo e riflessi in uscita bassa per dire di no ad Adamatti a tu per tu.

Al 18' il Bitonto ci prova con Taina in spaccata, ma l'estremo ospite in uscita bassa gli nega la gioia del goal.

Al 19' invece, ancora Tardelli alza in angolo il tiro centrale della solita Adamatti.

All'intervallo è 2-0 Bitonto.

Nella ripresa mister Santos non cambia e ripropone lo stesso cinque della prima frazione di gioco.

Lo Statte parte bene ed al 2'sfiora la rete con Adamatti su calcio di punizione.

Il Bitonto tiene e al 3' sfiora il tris cpn Cenedese che rientra sul destro in area di rigore ma calcia centrale.

Al 6' lo Statte si fa più vivo che mai e colpisce la traversa con la botta fi destro di Adamatti in area.

Al 9' doppia occasione Bitonto con Cenedese e Taina Santos, ma il portiere prima ed il palo poi, negano il tris al Bitonto.

Al 10' batti e ribatti fra le due squadre : Pernazza non impatta sulla linea di porta, Tardelli è straordinaria su Mansueto a deviare in angolo.

Al 12' Tardelli è semplicemente fuori dalla logica fisica quando a mano aperta nega la rete ad Adamatti.

Il Bitonto non molla di un centimetro e al 14' cala il tris con Diana Santos che parte dalle retrovie e, a tu per tu col portiere su assist al bacio di Taina, fa 3-0. A cinque dalla fine lo Statte si gioca il tutto per tutto col quinto uomo di movimento, ma è sempre e solo Tardelli show e al suono della sirena è 3-0 Bitonto.